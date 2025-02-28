被正宮抓包「照顧別人老公」4年　保母認錯：我搶妳丈夫

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人妻控訴，因家庭需求請了保母小美（化名）來照顧小孩，沒想到對方卻與丈夫阿輝（化名）發生婚外情，交往長達4年，憤而決定對小美提告求償100萬元。而面對人妻的質問，小美坦承「我知道錯了，搶妳的丈夫」，日前經法院審理之後，被法官判處應賠償人妻40萬元較為適當。

▲人妻發現阿輝婚內出軌，對象居然是保母小美。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，在與阿輝婚姻關係存續期間，他們請了保母小美來幫忙照顧小孩，沒想到阿輝卻從2019年開始與小美交往，期間發生多次性行為，兩人不僅相互依偎勾手散步，還有開車溫馨接送到家、見面探班等親密舉動，種種行為顯然已經侵害到她的配偶權，因而決定對小美提告求償100萬元。

面對人妻的控訴，小美坦承與阿輝有不正當交往關係，但否認發生性行為。然而，小美在電話中被人妻質問是否與阿輝發生過性行為，都沒有正面否認，只是一再強調「我知道錯了」，甚至說出「我知道錯了，搶妳的丈夫」等話，讓人妻氣到反問，「搶我的丈夫，對啊，妳搶我的丈夫，妳帶我的孩子，妳有沒有道德啦？」

法官認為，小美與阿輝交往長達4年，雙方均為成年男女，也有做過牽手等親密行為，參酌兩人的年紀、現場照片、交往時間、電話錄音陳述等事實，依據經驗法則，兩人的確有可能在交往期間發生過性行為，小美雖然否認，卻沒有提出任何證據可以佐證，因此這部分沒有採信她的說詞。

最終，法官認定小美的行為確實侵害到人妻的配偶權，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素之後，判她應賠償人妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。