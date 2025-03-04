媒體擠爆！陸人大會期7天11日閉幕　中外媒體聚焦中美、俄烏問題

▲2025大陸全國兩會人大新聞發布會 。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會今（4）日正式登場，全國政協十四屆三次會議於今下午15時開幕。人大新聞發布會於於同日中午12時在人民大會堂舉行，本次大會3月5日上午開幕，11日下午閉幕，會期7天。外界還是期待關注大陸內外經濟發展、人工科技智能、中美關係、俄烏衝突、軍費預算、台海局勢等熱門話題。另外，按照去年人大發言人婁勤儉說法，「本屆如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。」

根據人大新聞組發出消息，十四屆全國人大三次會議將於2025年3月4日（星期二）12時在人民大會堂新聞發佈廳舉行新聞發佈會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。會議開始前十五分鐘，主持人金晴中特地發佈記者會事項，並且提醒媒體較多注意發問環節。

稍早十四屆全國人大三次會議大會發言人婁勤儉指出，本次大會3月5日上午開幕，11日下午閉幕，會期7天，共安排3次全體會議。。大會議程共有7項，包括審議政府工作報告等6個報告，審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）》的議案。大會的各項準備工作已全部就緒。

▲上百名中外媒體擠爆發佈會現場。（圖／記者任以芳攝）

去年是大陸實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，今年是「十四五」收官之年，準備迎接「十五五」開局之年，預料增加檢視政策成果提問與介紹，以及如何推進民間與企業經濟，如和落實普及人工智能將是今年大重點之一。按照往例，中外媒體依然聚焦中美關係、俄烏衝突、軍費預算、南海爭議以及台海局勢等都是近年熱門議題。

回顧去年（2024年）人大新聞發佈會同樣是4日中午12時在人民大會堂舉行，改由工信部出身的婁勤儉亮相，擔任第10任新聞發言人，一口氣回答中外媒體10個問題。從去年開始大陸兩會做出極大變化，發言人婁勤儉指出，今年（2024年）十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也「不再舉行」總理記者會，有關部門回答中外記者提問。

回顧前年（2023年）時任人大發言人由王超擔任第9任發言人，回答中外媒體共10個問題，時長約一個多小時。答記者問內容包括預告國防預算將合理增長、發展全過程人民民主、戰狼外交、香港國安法實施2年、「一帶一路」債務陷阱，大陸內外事務等熱門話題，但當年度未提及「涉台」議題。

全國兩會首次舉行新聞發佈會，於1983年6月召開的六屆全國人大一次會議和全國政協六屆一次會議。兩會建立的新聞發佈會制度就一直延續至今。此前共有十人擔任過全國人大會議發言人，分別是：曾濤、姚廣、周覺、曾建徽、姜恩柱、李肇星、傅瑩、張業遂、王超、婁勤儉。