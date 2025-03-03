連2年未提台灣！陸政協記者會聚焦經濟　巴西媒體秀中文被誇讚

▲大會新聞發言人劉結一介紹全國兩會政協會期與議程，並且回答中外媒體11個QA。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會將於4日、5日登場。全國政協十四屆三次會議新聞發佈會今（3）日率先在北京人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一向中外媒體答記者問。11個問題圍繞經濟內外挑戰、提振民生內需、智能科技、農業以及港澳發展，連續兩年沒有涉台問題。其中，來自巴西外媒(TVT) 提問時先用中文自我介紹，劉結一回答前稱讚對方中文說，「這也是中國改革開放成果的一個縮影。」

大陸全國政協十四屆三次會議今3日下午3時舉行新聞發布會，大會新聞發言人劉結一首先介紹全國兩會政協開幕將於明4日下午3時在人民大會堂舉行，3月10日上午閉幕，會期6天。本次有近3千多名中外記者踴躍報名採訪，大會期間將安排開幕會、閉幕會及2次大會發言；委員駐地分別舉行多次界別小組會議，部分界別舉行界別協商會議。開幕會、閉幕會邀請外國駐華使節旁聽，並且將舉辦三場委員通道採訪。

今日政協會議中外記者會大約70多分鐘，答記者問一共有12個QA，只有兩位外媒記者獲得提問，分別是巴西勞動者電視台(TVT) 、伊索比亞芳納廣播公司（FBC）。問題聚焦經濟內外發展，提振民生經濟，人工智能科技創新、農業發展與綠色低碳以及港澳發展，幾年沒有中美關係問題，並且經連續2年沒有提及台灣。

▲巴西記者秀中文，被誇贊是「中國改革開放的成果縮影」。（圖／記者任以芳攝）

來自巴西勞動者電視台(TVT) 記者用「雙語」，一開始用流利的中文自我介紹，之後切換英文向劉結一發問，「改革開放對中國以及世界各國的發展都是一個重要的進程。但近年來，經濟全球化面臨一些說挑戰和風險。去年，中國共產黨二十屆三中全會決議指出『改革開放只有進行時，沒有完成時。』我認為這是一個很有趣的論述。請問中國在深化高水平對外開放方面有何規劃？未來將制定什麼戰略來繼續推動經濟全球化？」

回答問題之前，劉結一特地誇讚對方中文水平，「我想這也是中國改革開放成果的一個縮影。」接著強調經濟全球化是不可逆轉的時代潮流，大陸方面會堅定站在歷史正確的一邊，開放的大門只會越開越大。

劉結一指出，過去一年，大陸繼續發揮全球經濟增長最大引擎作用，繼續保持世界第一大貨物貿易國和第二大進口市場地位，未來大陸方面會繼續完善高水平對外開放體制機制，穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放佈局，完善推進高質量共建「一帶一路」機制，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。

他強調，「從這個視角也可以增進對中國更高水平對外開放的瞭解。」例如，有序放寬醫療機構外商投資准入限制、擴大電信增值業務對外開放試點等建議，被相關部門吸收採納，轉化為具體政策措施。

▲今年全國政協十四屆三次會議新聞發佈會依舊沒有涉台問題。（圖／記者任以芳攝）

今日整場中外記者會沒有涉台議題，但特別談到港澳近年發展。劉結一細數相關成果，包括橫琴粵澳深度合作區建設取得新進展；香港融入國家發展大局持續走深走實；港珠澳大橋客流車流再創新高；深中通道、黃茅海跨海通道建成通車

他也舉例，春節期間，港澳居民來大陸260多萬人次。去年大陸旅客前往香港達3400萬人次，前往澳門近2450萬人次，分別同比增長約27%和29%。全國政協將持續支持粵港澳大灣區建設，助力香港、澳門在融入國家發展大局中實現自身更好發展。

回顧前兩屆政協中外記者會，去年（2024年）劉結一簡單提及「就民族、宗教、涉港、涉台、涉外等議題展開座談協商、建言資政」，沒有涉台相關問題。

前年（2023年）有記者問及兩岸交流情勢？時任大陸全國政協發言人郭衛民指出，兩岸交流30年累積的深厚經驗，未來疫情放開後，大陸方面將加強和平交流，並且重申依然堅決反對台獨和外來勢力干涉，以及堅持「和平統一、一國兩制」對台基本方針。

大陸第十四屆大陸全國人大三次會議將於明4日12時在北京的人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。大陸全國兩會將於4日和5日陸續在北京登場，分別召開全國政協十四屆三次會議，和十四屆全國人大三次會議。