坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

▲大陸全國政協會議副秘書長兼發言人劉結一。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國政協會議明（4）日開幕，今日下午的記者會先進行暖身。政協副秘書長兼發言人劉結一坦言，當前內外部環境發生深刻複雜變化，中國經濟運行面臨困難和挑戰，不過他也強調，大陸有超大規模市場優勢，以及產業體系配套完整的優勢。

劉結一是大陸國台辦前主任，這是他第二度擔任政協會議的發言人。在今日的記者會上，官媒新華社提問，2024年中國經濟增長率達到5％，實現全年主要預期目標；但也有說法說，當前中國經濟恢復的基礎還不穩固，如何看待當前經濟形勢？

劉結一表示，2024年中國經濟穩中有進，高質量發展扎實推進；全年國內生產總值超過人民幣134兆元，增速達到5％，在世界主要經濟體中名列前茅。

劉結一提到，大陸新產業新業態競相湧現，智慧製造、智慧產品日新月異。綠色生產力蓬勃發展，風電、太陽能、新能源汽車領跑世界。春節期間消費市場需求旺盛，家電和音像器材熱銷，年增166.4％，旅遊業增收37.5％。

話鋒一轉，劉結一坦言，「我們也清醒地認識到，當前內外部環境發生深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求仍然不足，一些領域風險隱患仍待化解」。

不過劉結一也說，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。「比如，我們有顯著的制度優勢；有超大規模市場優勢，新型消費潛力加快釋放；有產業體系配套完整的優勢，製造業規模連續15年居世界首位。」

談及大陸全國政協在經濟議題的貢獻，劉結一提到，每季度舉辦宏觀經濟形勢分析座談會，動態分析經濟運行的階段性特徵和卡點堵點問題，為完善宏觀調控提出針對性強的意見建議。

劉結一還說，政協圍繞黃河流域生態保護和高質量發展、大陸重點產業國內有序轉移、完善對口支援機制等開展民主監督性視察，聚焦優化民營企業發展環境、加強黑土地保護等開展專項監督，助推有關決策部署落地見效。