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美再加徵10％關稅　陸商務部控訴「霸凌」：將採反制措施

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

美東時間3月3日，美方宣布以芬太尼等問題為由，自3月4日起對大陸輸美產品再次加徵10％關稅。大陸商務部再次發聲表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益，並批評美國是「典型的單邊主義、霸凌主義行徑」。

美國認定大陸政府未能採取行動，遏制流入美國的類鴉片藥品芬太尼非法貿易問題，因此自3月4日起，將原本對大陸進口商品實施的10％關稅提高為20％。

對此，大陸商務部強調，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，中美雙方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效。但美方「甩鍋推責」、一錯再錯，以芬太尼問題為由再次對大陸輸美產品加徵關稅。

大陸商務部批評，美方這一做法罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型的單邊主義、霸凌主義行徑。

大陸商務部強調，中方多次闡明，美方單邊關稅違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制，不僅解決不了自身問題，還會對中美經貿合作和正常的國際貿易秩序造成破壞。

中方敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損人不利己的單邊關稅措施，並稱希望美方客觀、理性看待和處理問題，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。

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