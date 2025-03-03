悲痛整理15歲女兒遺物驚見不雅片　34歲變態男友被揪出下場慘了

▲15歲少女聽話自拍性影像滿足30多歲男友怪癖，過世後才被家長揭發。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名從事音樂教學工作的30多歲陳姓男子，2023年和1位15歲少女交往時，常要求少女自拍裸照與私密影像供他意淫，還以「鮑魚拿來」等語催促，少女聽話照辦，直到少女同年底過世後，家長才得以揭發此事，陳男認罪求緩刑，台北地院認為他犯行情節不輕、不宜給予緩刑，並依《兒童及少年性剝削防制條例》判刑1年2月，可上訴。

判決指出，陳男有傷害與竊盜等前科，2023年5月間，他和本案少女交往時，明明2人依偎在一起，卻偏愛觀看少女的裸照與私密影像，尤其是下半身特寫、甚至要少女自慰入鏡。他帶少女回自己在北市松山區的住處親手拍攝，或傳訊息要少女自拍，再用通訊軟體傳給他意淫。

少女盡力配合滿足陳男的怪癖，其中1次陳男就在身旁，少女自拍時，陳男也沒閒著，不斷親吻、撫摸少女身體挑逗，還有1次陳男按捺不住想看的慾念，傳訊息催促少女「鮑魚拿來」、「不要在那邊偷滑」，少女趕緊找地方自拍、傳給陳男消火。

▲陳男和15歲女友交往期間，就愛看對方拍的裸照與性影像。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

少女同年底過世，父母整理遺物意外驚見女兒自拍影像，怒告陳男，檢警搜索陳男住處、查扣手機勘驗，發現從同年5月到7月，少女在陳男要求下，至少拍了10部不雅影像，畫面不堪入目。

陳男全部認罪求輕判、企圖爭取緩刑，包括承認對本案少女犯下與14歲以上未滿16歲女子猥褻罪。法官認定陳男本案犯行時間密接，以接續犯關係、僅從重論處1個《兒少條例》拍攝、製造少年性影像罪，法定可判1年以上7年以下徒刑、得併科台幣100萬元以下罰金。

法官批陳男犯案時已34歲，不是年輕識淺、血氣方剛年紀，明知本案少女當時心智發展未臻成熟，仍拍攝、製造少女的性影像並猥褻、滿足一己私慾，戕害少女身心健全發展，雖始終認罪、態度尚稱良好，但犯行情節不輕，又未能跟少女家長和解。

法官認為陳男本案所拍攝少女的性影像不少，若給予緩刑，恐難使陳男心生警惕而阻絕再犯，加上並無其他暫不執行徒刑的事由，為使陳男確實記取教訓，因此判他1年2月徒刑、不給緩刑，並沒收犯案用手機與少女的性影像檔案，可上訴。