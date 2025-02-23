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快訊／抓到了！台中平頭男「心情不好」狂射10多槍　逃13小時落網

記者許權毅／台中報導

台中市一名42歲蔡男今（23）凌晨5時許情緒不佳，竟持槍在租屋處朝外射擊，導致柏油路、採光罩以及鐵皮雨遮多處遭貫穿，蔡男一連開10多槍，犯案後帶著槍械在太平區亂竄，警方鎖定車行軌跡後，發現他往南部移動，稍早18時左右在雲林縣褒忠鄉將人逮捕，人正帶回台中警詢中，全案將朝槍砲、恐嚇危安等罪偵辦，蔡男確切動機待釐清。

▲獨／台中10多聲槍響！平頭男疑洩恨朝屋外猛開　她窗台被轟成馬蜂窩。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中一名蔡男今日凌晨朝屋外開10多槍，稍早落網。（圖／記者許權毅攝）

▲獨／台中10多聲槍響！平頭男疑洩恨朝屋外猛開　她窗台被轟成馬蜂窩。（圖／記者許權毅攝）

該棟華廈住戶指出，今早5點左右，先是聽見該戶傳來大聲的電話聲，不久還聽見「我這裡有3個（意指子彈）」，不久就聽到3聲槍響。不只如此，有附近民眾比較早起，聽到整個過程，一次都是5發，且中間間隔一段時間後，又再次有5發槍響，重複幾次，推測前前後後可能有接近20發。

有同棟鄰居說，蔡男時常發出大聲聲響，晚上可能會翻倒東西，翻倒椅子，許多人都被他吵醒，相當受不了，當時若探出頭查看，可能就死了。

▲獨／台中10多聲槍響！平頭男疑洩恨朝屋外猛開　她窗台被轟成馬蜂窩。（圖／記者許權毅攝）

▲▼蔡男持槍猛轟屋外，鄰居家的採光罩被轟出數個孔洞。（圖／記者許權毅攝）

▲獨／台中10多聲槍響！平頭男疑洩恨朝屋外猛開　她窗台被轟成馬蜂窩。（圖／記者許權毅攝）

太平警分局指出，今日凌晨5時30分接獲民眾報案，稱太平區振福路聽見槍聲，立即前往查看，發現大樓外散落多顆彈殼，經查訪鄰居後，鎖定7樓一名42歲住戶，經房東協助入內，發現房內無人在，且僅剩下彈殼2顆。

據了解，該住戶蔡男有多項前科，且曾向房東表示，工作不順遂，近期因此情緒不穩定，多次向他人抱怨。蔡男今日凌晨犯案後，隨即騎乘機車離去，經警方調閱監視器，將人逮捕送辦。

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