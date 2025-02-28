韓國「1觀光區」3／1起實施宵禁！拍照、逗留皆觸法　違者開罰

▲北村韓屋村部分區域將實施宵禁，禁止遊客在管制時間內進入拍照觀光。（圖／ETtoday資料照）



記者王佩翊／編譯

南韓首爾市政府宣布，將對知名觀光景點北村韓屋村的「紅色區域」實施宵禁，減少過度觀光對當地居民造成的影響，未來將會對未在規定時間內進入該區域者開罰。

根據《韓聯社》報導，首爾市政府宣布，自3月1日起，正式將對北村韓屋村內的特定管理區域實施宵禁的觀光限制，違規開罰，以減少遊客對當地居民的影響。

新法規定，遊客僅能在上午10時至下午5時之間進入該區域。而這片特定管理區則是位於鐘路區景福宮與昌德宮之間、正讀圖書館後方，被稱為「紅色區域」。

鐘路區政府表示，若在規定時間外進入該區進行觀光活動，如觀賞韓屋，將被處以10萬韓元（約新台幣2500元）的罰款。而當地居民及其家人、訪客、店家顧客、商家、住宿旅客或是僅通行且無觀光行為的民眾則不在管制對象內。此外，非觀光用途的車輛也不會受罰。

事實上，這項措施早在2024年11月就以試行方式推行，目的在降低遊客帶來的噪音與環境負擔，以維護居民的生活品質。

當局進一步解釋，受管制的旅遊行為包括拍照、錄影、停留觀察周圍環境以及在街區內閒逛等。