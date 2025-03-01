人妻愛漂亮注射美白針！「打完身體無力」沒辦法開車　48hrs後猝逝

▲印尼一名女子注射美白針後身體不適，48小時後不幸死亡。（圖／記者葉睿涵攝）

記者葉睿涵／編譯

印尼一名女子在未經註冊的美容院施打美白針，不料注射48小時後竟不幸猝逝，令家屬悲痛不已，怒向美容院討說法卻遭拒絕。死者丈夫事後在TikTok曝光此事，瞬間引發廣泛關注。儘管警方暫時還未接獲家屬報案，但當局已介入調查。

綜合外媒報導，死者的丈夫傑伊（Jay）指出，妻子上周末到美容院施打美白針前，身體狀況良好，豈料接受注射後，就出現身體無力的情況，甚至無法自行開車，不得不改搭計程車回家，更在注射美白針48小時後，於2月24日驟然離世。

儘管傑伊並未詳述妻子的病徵，但他形容美白針的副作用「非常可怕」，並與妻子一家前往美容院理論，要求負責人承擔責任。令人震驚的是，美容院不僅不給出解釋，甚至還反咬一切都是死者自身問題。傑伊對於妻子驟逝一事深感悲痛，警告大眾不要因為追求美白而輕信未受監管的醫美療程，希望這起事件能成為警示，避免更多人陷入相同命運。

印尼警方表示，當局至今尚未收到家屬報案，導致案件調查受限，而且如果沒有經過驗屍程序將難以確認其死因。由於女子已下葬，警方表示，當局已啟動調查程序，但仍需取得家屬同意，才能進一步由法醫鑑定死者是否因美白針導致不幸離世。