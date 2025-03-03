手尾錢信封藏分手信！尪主動求小三復合了　人妻淚：好老公怎這樣

▲人妻意外發現老公出軌。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

一名人妻淚訴，老公居然將小三寫給他的分手信，放在爸爸的手尾錢信封袋裡，讓她相當崩潰喊「我從沒想過這種殘酷的事情會發生在自己身上。」

該名人妻在Dcard以「為什麼老公可以這麼殘忍」為題發文，表示打掃房間時，看到老公的工作背包髒了，想說順便幫他整理乾淨拿去洗，突然看到一個信封，打開來看是她爸爸去世留下來的手尾錢，不過裡面又裝了一個小信封，「裡面有一封信，當下我的感覺告訴我一定要打開來看，果不其然，那封信是別的女人寫給老公的。」

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人妻透露，該封信約4個月前寫的，大意就是第三者想跟老公分手，因為覺得老公無法給她想要的陪伴，裡面的字字句句真的讓她萬箭穿心，比讓她死還要痛；回想起前幾個月，老公確實心情非常不好，還會喝酒，好久沒有看到老公這麼沮喪的樣子，上一次是婆婆過世的時候。

人妻崩潰，晚上睡覺查看老公的手機，發現2人上個月初和好了，還是老公主動道歉並承諾會把更多的陪伴給對方，就是不想失去她，「我從沒想過這種殘酷的事情會發生在自己身上，一直引以為傲的金牛座好老公怎麼會做出這種事情？這段我以為的平淡幸福的婚姻還走的下去嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「都這樣了竟然還想走下去」、「不管妳老公有沒有動情，是不是玩玩，事實是他出軌了」、「他都選擇傷害妳了，為什麼妳還要內耗傷害自己？有時候放下，也是放過自己」、「出軌真的只有0跟無限次」。

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