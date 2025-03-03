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約新同事吃火鍋！「結帳超神算法」全場傻眼：一片肉也計較

（示意圖／翻攝自臉書／海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan）

▲和同事一起吃鍋，通常大家都是平分帳單。（示意圖／翻攝自臉書／海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan）

圖文／CTWANT

不少人為了不想因多出錢有吃虧感，面對金錢消費會採取「AA制」，看似均分誰也不欠誰，但若雙方溝通不良，還是容易求公平不成，反而惹來一肚子氣。就有一名網友透露，最近和新同事吃火鍋，原本打算大家平分，不料對方開始精確計算每個人吃了什麼、點了什麼，連一片肉、一根蔬菜都要計較。

原PO在爆料公社APP「匿名公社」發文表示，「最近和新同事一起吃海底撈，但結帳時卻發生了一件讓人瞠目結舌的事。我們原本打算簡單均分，結果新同事居然開始精確的算每個人吃了什麼、點了什麼，連一片肉、一根蔬菜都能精確的算」。

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原PO提到，新同事說「我沒吃麻辣鍋底，這個鍋底我應該不用付」，她也不喜歡吃牛跟豬，所以要扣掉，「最後大家都照她計算的結帳，心裡滿傻眼的，這人乾脆去應徵會計好了。之後大家私下討論下次還是別約她，畢竟是來享受食物聊天的，輕鬆平分不是很好？」

貼文引發討論，網友紛紛留言「我會跟她說這餐我請，但很抱歉，下次聚餐不會再有她了」、「找個志同道合的飯友一起聚餐才開心」、「吃個飯有需要計較一塊肉兩塊肉的價格嗎？這麼會算去吃小火鍋啦，一人一鍋」；也有人認為，「嚴格講起來她沒錯，不吃虧，也不讓別人吃虧；今天如果是你吃的很少卻付出很多，也許你表面無所謂，但心裡也是不高興」。

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