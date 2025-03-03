醫護爆離職潮「為何還有人留下」？ 護理師曝1理由：要逃去哪

▲近期台灣醫療院所面臨護理師短缺問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

台灣急診醫護人員爆發大規模離職潮，引發社會熱議！就有一名曾在醫院醫學中心任職的女網友，好奇為何到現在還有護理師願意待在臨床工作，是用什麼決心和精神撐下去的？貼文引來不少線上護理師討論，「單純不願意放棄年資，薪水，體面工作？好同事？快退休了？還是政府補助的薪水很ok？沒得選？」

原PO在Dcard以「請問現在在醫院工作的護理師」為題發文，透露自己已經逃跑4年，之前在醫學中心，覺得每個月在病房免費加班40至60小時不合理，再加上同事態度惡劣、一堆病人沒有家屬，因此當年毅然決然離開了。

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如今經歷新冠疫情，到現在流感、諾羅病毒來襲，台灣急診醫護人員爆發大規模離職潮，原PO也好奇，「想問現在還願意待在臨床的天使們，是用什麼決心和精神？還是單純不願意放棄年資，薪水，體面工作？好同事？快退休了？還是政府補助的薪水很ok？沒得選？」

貼文曝光也隨即引發網友熱議，許多醫護人員無奈，「沒有一技之長總得工作，所以留下」、「主要就是沒有一技之長，找不到比包夜班薪水更高的工作，現在又有經濟壓力，只好留下」、「有房貸，單位氣氛還不錯」、「有房貸壓力，沒辦法像年輕時一樣，不爽就不做或離職，現實生活考量，沒有錢萬萬不能」、「真的要逃的話，要逃去哪裡？」「我也是因為什麼都不會，只會當護理師，才繼續努力走下去的」、「就…覺得不做護理不知道可以做什麼，還可以有現在這樣的薪水，所以就不小心十年過去了。」

也有人表示，「通常爛的都是單位，慎選單位很重要」、「單位氣氛好，基本上準時下班，預假成功率8、9成，想出國短則4、5天，長則2週都休得到，薪水不差分紅多」、「護理長是跟媽媽一樣甚至可以談心的存在」、「都不要再走醫護類，身邊已有70%朋友、同學已轉職其他行業，但前提是已規劃好下一步，若沒有一技之長，真的只能再做護理，但環境不優就是了。」

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