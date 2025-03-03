轟曹興誠是中共代理人嫌疑最大！　翁曉玲：沒捐錢還死不認錯

▲前聯電榮譽董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前爆料，聯電創辦人曹興誠30年前，曾要捐款清大1500萬，但至今卻未實踐，曹興誠則澄清，當年聯電已依約捐出1500萬，而自己從未承諾個人捐款，翁曉玲與清大合謀抹黑，手法與中共鬥爭模式如出一轍。對此，翁曉玲今（3日）表示，根本沒捐錢，卻還死不認錯，傷害清大校譽，要繼續撒謊造謠，就隨他去吧，反正不會有人相信，曹興誠是中共代理人的嫌疑才是最大的。

翁曉玲表示，曹興誠人格敗壞、信用破產，已是不爭的事實，自己不是沒招了，而是壓根不想再浪費唇舌在曹興誠這種無恥之徒身上。

翁曉玲表示，曹興誠的扯謊劇本，如黃士修整理的，已經有六版了，要繼續瘋下去撒謊造謠，多編幾套劇本，就隨他去吧，反正不會有人相信。

翁曉玲批評，曹興誠自知理虧，根本沒捐錢，卻還死不認錯，東拉西扯，不是推給沈君山校長，就是推給聯電，還模仿民進黨羞辱台大管中閔校長的手法，栽贓清大沈君山校長、又攻擊抹紅陳力俊校長，說清大被中共滲透，是中共在台統戰基地，惡意污衊清華人、傷害清大校譽。

翁曉玲質疑，曹興誠沽名釣譽，造謠成性，惡行惡狀，眾所皆知。一個身體力行「親中舔共」之人，還有臉去講別人是中共同路人，曹興誠才是最有可能違反「反滲透法」， 接受中共滲透來源指示，企圖危害國安和散播謠言影響罷免案通過與否之人。

最後，翁曉玲強調，在此呼籲司法檢警機關應盡速調查曹興誠的不法行為，像這樣誹謗台灣高等學府、破壞社會安定和自由民主秩序的行徑，應盡早繩之以法。

▼國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）