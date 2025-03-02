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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／藍估罷綠委僅「雙吳」達標　黨中央不給資源引爆基層怒火

▲▼ 罷免吳思瑤連署站 。（圖／記者崔至雲攝）

▲罷免吳思瑤擺攤趕補件。（圖／記者崔至雲攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會日前公布全國罷免案第一階段查對結果，傳有9名綠委罷免案未達門檻需補件。國民黨2月喊出「以罷制罷」「精準罷免」震天響，如今卻淪為「精準被罷免」，藍營人士指出，黨中央雖在2月下令地方黨部及文傳會奧援，黨主席朱立倫更親自點名重點打擊原民綠委伍麗華、陳瑩，但並沒有提供任何資源協助，「黨中央看到罷綠委連署案要補件的消息憤怒異常，但對比民進黨不演了全黨投入罷免，國民黨高層只會無能狂怒的消極態度，令基層非常失望。」

根據中選會公布第一波立委罷免案審核結果，19名藍委罷免連署提議書數量確定達標，反倒是藍營青年發起的「以罷制罷」行動，2月3日交件9名綠委罷免連署提議書，均未跨過1%選民「門檻」，必須在10天內補件。雖親藍團體仍可集中兵力，繼續徵集連署書完成補件作業，但消息一出，不僅親綠公民團體士氣大振，國民黨更是無地自容，此消彼長下，藍營氣勢已輸民進黨一大截。

時間拉回1月4日，民進黨立法院黨團總召柯建銘首次提出「大罷免」構想，引發廣泛關注與討論。總統賴清德與民進黨中央並未明確表態，朱立倫及藍委對此則持批評態度，呼籲停止煽動對立，回歸理性討論。然而，親綠罷免團體春節期間如火如荼展開連署，全力徵集罷免藍委提議書，欲待2月1日法定可啟動罷免日，直接向中選會送件。

反觀藍營，在柯建銘號召全面大罷免後才發動「以罷制罷」，速度落後親綠公民團體一步，加上地方黨部資源不足，負責罷免綠委的藍營青年只能倉促應戰。知情人士指出，立法院去年12月三讀通過《公職人員選舉罷免法》修正案，若及時送出法案，總統在10日內簽署頒布，就能趕在今年2月1日立委就職1周年前生效；但國民黨團卻壓住法案，直到1月24日才送至行政院，讓親綠團體可以於第一階段連署罷免時不須附上身分證影本，藍機關算盡仍未達成效。

藍營人士感嘆，藍營青年加緊腳步收集罷綠委連署書，時間緊急加上人力不足，導致重複連署、非選民連署，甚至以已逝者的名義連署，從而被中選會剔除、要求補件。該人士直言，黨中央二月初說要反守為攻，聯合台北、桃園及台中市長護盤，如今看來格外諷刺，黨高層除了請文傳會提供文宣奧援、要求地方黨部自籌經費處理罷免、受訪時喊出「反惡罷」之外再無其他，「最重要的陸戰資源沒給，到底要怎麼跟民進黨打？一階段能過關的恐怕只剩罷免綠委吳思瑤及吳沛憶案。」

「黨中央什麼都希望地方黨部處理，台北市黨部主委黃呂錦茹至少有幫忙找志工，省下了找工讀生的費用，但其餘雜支都要自己掏錢。」該人士指出，黨中央反罷免口號喊很大聲，卻連志工便當錢、水資都不願出資，要求參與罷團的年輕藍軍自費，看到親綠團體資源充足的狀況下，年輕藍軍很難不灰心。他說，青年藍軍向黨中央反映後，得到的回饋也只是雙手一攤，新北市黨部、桃園市黨部、台中市黨部狀況更是不言而喻，組織量能不足，就會出現名冊上出現亡者名單的窘境。

該人士批，民進黨除了賴清德不承認介入罷免，其他人幾乎是不演了，綠委蘇巧慧就曾直言，新北黨公職將協助大罷免藍委，黨公職成為民團的後盾，將協調統合各公職、尊重公職意願，更尊重民團意見。他質疑，民進黨已兵臨城下，國民黨頭人卻只會無能狂怒，讓基層忙到頭昏眼花，最終恐只會事倍功半、力不從心。

國民黨從喊話精準罷免到「精準被罷免」，基層直言黨高層對組發會、地方黨部發火是最廉價的情緒發洩，對事態發展毫無幫助，不提供資源就只有被民進黨「毒打」的份，該人士坦言，悲觀來看，只有吳思瑤跟吳沛憶補件會過關，罷免二階段該全面轉為熱戰，不分區、區域藍委再無自掃門前雪空間。據悉，前中廣董事長趙少康將號召戰鬥藍成員街講、直面選民，國民黨亡羊補牢之計能否奏效，就等時間見真章。
 

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