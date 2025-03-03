罷免吳沛憶2天收1600份連署書　藍營罷團嗨：民心力量無可阻擋

▲罷免吳沛憶人潮。（圖／劉思吟提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會近日公布罷免案審查結果，2月初所遞交之提議書，9位綠委罷免案第一階段審查未過、限補件一次，19藍委罷免案則全數通過。趁著周末兩天，發動罷免綠委吳沛憶團體「憶事吳成」重返街頭收集連署書，領銜人劉思吟表示，這個週末總共收到1600份連署書，見證人民對民進黨立委的不滿，「這股民心的力量，無可阻擋。」

劉思吟指出表示，「民心所向，勢不可擋！罷免吳沛憶連署氣勢如虹」，這個週末，總共收取近1600份的連署書，再度見證了人民對民進黨立委的不滿，也深刻感受到這場罷免行動的迫切性。短短幾個小時內，連署攤位還沒擺好，現場就已聚集一群迫不及待填寫連署書的民眾，他們或是氣憤填膺、或是滿懷希望，毫不猶豫地簽下自己的名字，表達對這場罷免行動的堅定支持。

劉思吟透露，許多人走上前來，語氣堅決地說，「一定要下架民進黨！」有些人則興奮地喊著，「年輕人加油！一定要把吳沛憶罷免掉！」這不僅是一場罷免運動，更是民意的奔騰，是人民用行動向執政者發出的怒吼。更讓人動容的是，不少簽完名的民眾當場就拿起手機，號召親朋好友一同參與，甚至有人當下報名成為志工，願意親自投入這場關乎台灣未來的行動。

劉思吟說，這樣的熱情，這樣的決心，讓他們感受到，這不是少數人的怒吼，而是全民的共識，當政府罔顧民意、立委不再為人民發聲，人民就有權力站出來，行使憲法賦予的罷免權。

劉思吟感動表示，感謝每一位簽下名字的朋友，感謝每一位自發號召親友的公民，更感謝每一位願意投身志工行列的勇士，這場罷免行動不是一個人的戰鬥，而是屬於所有關心台灣未來的人民，「這股民心的力量，無可阻擋，罷免行動，勢在必行！」