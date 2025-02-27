iPhone 16e開箱！最平價晉升「蘋果AI行列」　實拍、外觀曝光

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 16家族全新成員「iPhone 16e」將於 28 日正式開賣，本次「平價蘋果AI手機」為號召，搭配全新一代A18晶片、6.1吋OLED螢幕，能夠最高支援26小時影片播放，目標客群鎖定在iPhone 11／12想要更換成能使用Apple Intelligence及首次想要加入蘋果陣型的用戶。本次《ETtoday新聞雲》也搶先拿到新機，來簡單的介紹這款「討論度極高」的iPhone 16e。

▼蘋果首款「平價AI機」iPhone 16e將在 28 日正式開賣。（圖／記者蘇晟彥攝）



這次推出的iPhone 16e就是外界期待已久的「iPhone SE 4」，但蘋果在這次推出時，將此系列機種加入到16家族，並僅以「e」來命名，最便宜規格價格來到21,900元，在價格問世後就引起討論。

本次機身採用航太級鋁金屬機身，配備 6.1 吋全螢幕超 Retina XDR 顯示器，捨棄掉Home鍵改用Face ID，讓整體螢幕在視覺上更加飽滿。鏡頭部分雖然沒有支援到微距攝影、僅有單顆鏡頭，但前後配備 4800 萬像素融合相機，採用四像素感光元 件，可拍攝超高解析度、無比細緻的照片，且拍照與錄影功能提供光學品質 2 倍望遠選項。重量部分則是僅有167g，習慣拿Pro系列的用戶，初次上手會覺得意外的輕巧。

此外，蘋果在iPhone 16家族中新增的「調色盤」目前並沒有下放到16e。

▼iPhone 16e儘管只有單鏡頭，但仍可以拍出質感照片。



▼Lightning充電孔徹底走入歷史，目前全面改用Type-C。



▼相機前鏡頭最多支援到10X，但沒有16家族擁有的調色盤功能。



▼儘管因為單鏡頭沒有支援微距拍攝，但在近距離細部表現仍不錯。



在規格上，本次晶片採用最新一代A18 晶片，配備 4 核心 GPU，無論是簡單的工作量或是更複雜的任務，例如運行 Apple Intelligence 的大型生成式模型，都能以快速且強大的效能處理。拜A18晶片所賜，也讓iPhone 16e可以踏上「蘋果AI手機的行列」（目前僅有iPhone 15 Pro、Pro Max 及16家族可以使用），但目前僅開放簡體中文、英文等，大家比較熟悉的繁體中文暫時還沒公佈更新時間，

iPhone 16e 具備同尺寸 iPhone 中前所未有的電池續航力，支援最長達 26 小時的影片播放時間，續航時間比 iPhone 11 等舊款機型多出數小時。而這次Lightning也正式走入歷史，全面配備 USB-C 連接埠，支援快速充電，並同時支援 Qi 無線充電，但無線充電部分僅支援到7.5w。

此外，在上市時官方也推出彩色矽膠保護殼，共有黑、白、桃紅、墨綠及藍色可以選擇。

▼官方的彩色矽膠保護殼即使裝上去後，手機實際拿在手上的重量也不會重。



總結來說，針對這次iPhone 16e 上市，官方將客群鎖定在「想要更換成可以使用Apple Intelligence 功能」的用戶，包含iPhone 11/12、或是想要嘗試iOS生態系的用戶，也因為必須搭載算力足夠的晶片，這次的定價開出來後確實引起討論。

iPhone 16e將在 28日正式開賣。

