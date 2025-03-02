手殘族必看！iPhone輸錯密碼「太多次」被鎖住　解救方法曝光

▲一些果粉可能曾有「手殘」多次輸錯密碼，導致手機被強制鎖定的經驗。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

你是否也曾經「手殘」，一直輸錯手機解鎖密碼？為了避免手機落入不肖人士手中，或遭暴力破解之後盜用，iPhone設有一項機制，在密碼「多次」輸入錯誤之後，強制延長鎖定時間，甚至可能停用1分鐘至1小時不等。

外媒「9meters」報導，如果密碼輸入錯誤1至5次，仍可立即重試，但若錯誤第6次，iPhone就會強制鎖定1分鐘，等時間到了，才可以重試。

嘗試次數 結果 1-5 可以立即重試 6 iPhone已停用，1分鐘後再試 7 iPhone已停用，5分鐘後再試 8 iPhone已停用，15分鐘後再試 9 iPhone已停用，1小時後再試 10 iPhone已停用，1小時後再試

接下來，如果依然無法想起正確密碼，輸入錯誤第7次與第8次，iPhone將分別強制鎖定5分鐘及15分鐘。萬一又輸入錯誤第9次、第10次，則須等待1小時之後，才能再次嘗試。而在錯誤次數累積超過10次之後，鎖定時間將顯著增加，甚至可能達到數小時。

幸好，萬一真的忘記密碼，還有解決方法。你可以透過Apple ID重新設置解鎖密碼，使用第三方工具重設密碼，或者透過iTunes恢復裝置，但此舉也將同時清除iPhone上所有數據和內容。