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共和黨人罕見「開砲川普」　參議員批：背棄盟友、向普丁靠攏

▲美國阿拉斯加參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆爾科斯基批評川普，成為共和黨罕見的異議聲浪。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美烏總統的白宮會晤，演變為激烈爭執，最終不歡而散，為礦產協議及軍援蒙上陰影。對此，美國共和黨罕見出現異議聲浪，阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）1日發文，嚴厲譴責川普「背棄盟友」，向普丁靠攏。

穆爾科斯基在X表示，「政府似乎正在背棄我們的盟友、擁抱普丁，而他卻是對全世界民主及美國價值的威脅，這讓我感到噁心。」

她指出，本周一開始，川普政府官員拒絕承認，正是俄羅斯發動了烏克蘭戰爭，而本周即將結束之際，白宮橢圓形辦公室內，又發生了令人緊張又震驚的這段對話，如今還有傳言宣稱，他們試圖結束美國對烏克蘭的所有援助。

▲▼美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不歡而散。（圖／路透）

▲川普與澤倫斯基在白宮會談，最終不歡而散。（圖／路透）

《政客》（POLITICO）形容，隨著共和黨成員紛紛支持總統對烏克蘭日益緊張的關係，穆爾科斯基的聲明，是黨內罕見的反對聲浪。而白宮目前尚未回應穆爾科斯基的批評。

該報還寫道，川普及其副手范斯2月28日在白宮譴責澤倫斯基，標誌著美國外交政策的一次顯著轉折。幾周以來，川普政府持續表示，與歐洲長期盟友保持一致，不再是美國的優先要務，而范斯2月的德國慕尼黑演說內容，幾乎等同於在歐洲人家門口，嚴厲批評他們，在全球引發衝擊。

川普也日益表明，他的主要目標之一，就是與克里姆林宮關係正常化，而非保護陷入困境的烏克蘭，尋求顛覆他長期嘲諷的全球安全秩序。

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