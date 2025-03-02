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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大城市常住人口增加　中西部持續衰退

▲▼浙江杭州大運河畔。（圖／CFP）

▲杭州大運河。（圖／CFP）

文／中央社

根據近期陸續發布的中國各省人口主要數據，2024年中國人口向沿海已開發城市流動的主要趨勢不變，各省省內人口則持續向省會城市集聚。中西部省的常住人口下降。

據第一財經，近期中國多個省市陸續發布2024年的人口資料，人口繼續向經濟蓬勃發展的城市聚集，其中浙江在2024年末的全省常住人口為6670萬人，與2023年末相比，增加43萬人。

報導引述浙江省城市科學研究會副理事長湯海孺認為，浙江以民營經濟為主導，涉及層面較廣，有利吸引勞動力。同時，浙江的區域經濟發展比較均衡，城鄉差別小，因此得以保持增長。

分析指出，在原本的發展基礎上，由雲深處科技、宇樹科技、深度求索（DeepSeek）、遊戲科學、群核科技、強腦科技組成的「杭州六小龍」再次將杭州的名號打響，也將成為接下來吸引人口流入的重要因素。

由各省發布的報告可以發現，沿海以開發城市、省會城市擁有較強的吸引力，常住人口保持持續成長態勢。

中小城市研究院院長牛鳳瑞在報導中分析，從人口在全國的空間分布來看，一方面，人口繼續向東部沿海以開發城市集聚；另一方面，在省域內，人口向省會城市等中心城市集聚。雖然部分省的常住人口在減少，但省會城市人口則保持持續成長。

報告也顯示，2024年多個中西部省常住人口下降。其中，江西減少13萬人、廣西減少14萬人、貴州減少5萬人、甘肅減少7萬人、青海減少1萬人。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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