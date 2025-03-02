彰化男續攤喝到斷片！無故朝阿北甩巴掌　反遭酒客KO　　

記者唐詠絮／彰化報導

228連續假期，員林市鬧區昨(1日)晚間發生一起鬥毆事件，一名陳姓中年男子酒後前往小吃部續攤，喝到斷片，突然對一名72歲黃姓阿伯甩巴掌，引起鄰桌的客人不滿，遂上前將酒醉的陳男推到店外，對其拳打腳踢，警方據報到場，被打的陳男已經醉倒坐在路邊，火速將一行人帶回，警詢後依社會秩序維護法移送。

▲彰化員林市鬧區發生酒客鬥毆事件。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

打架畫面被民眾上傳到「社會事新聞影音」，從畫面中可以看到陳姓男子倒在路中央，一旁有3人，其中1男1女對他拳打相向，此時有民眾喊「刺激、刺激」、「還有一個查某在踢耶」，後方緊跟著多人出來勸架。

員林警分局表示，莒光派出所於3月1日19時42分受理陳姓民眾報案，稱在員林市某間小吃部前因不明原因遭人毆打，員警立即趕往現場，未發現有打架情事。

▲彰化員林市鬧區發生酒客鬥毆事件。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

經警方初步了解，是陳男酗酒後無故進入店內對黃男摑掌，周圍劉姓客人因不滿對方無故動手打人，遂與其發生肢體衝突，並從店內一路推擠至門外，導致陳男頭部紅腫、左腳扭傷，陳男、黃男不提出傷害告訴，依社會秩序維護法送辦。

員林警分局呼籲民眾，飲酒後應注意自身言行，勿有違法行為。針對不法暴力行為，警方絕對嚴正執法；同時民眾若發現可疑人事物，應立即通報警方，共同守護民眾人身安全。