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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2024年碳強度僅降3.4%　未達官方目標

▲▼ 中國北京某處燃煤發電廠。攝於2016年12月9日。（圖／路透）

▲中國北方的一座燃煤發電廠。（圖／CFP）

文／中央社

今天公布的官方資料顯示，世界第二大經濟體中國去年未能實現關鍵的碳強度氣候目標，碳排量略增。儘管中國去年新增的再生能源量創下紀錄，但煤炭仍占主導地位。

法新社報導，中國國家統計局公布，2024年中國的碳強度僅下降3.4%，未達官方設定的減少3.9%目標。碳強度是計算每單位國內生產毛額（GDP）的二氧化碳排放量。

分析家指出，這意味碳排居全球國家之冠的中國在巴黎氣候協定（Paris Agreement）下所做的一項重要承諾進度落後。這也代表中國遠遠達不到自身所設定2020至2025年碳排減少18%的目標。

▲▼內蒙古火力發電廠,煤炭。（圖／路透社）

資料顯示，中國去年碳排量仍較2023年略增，不過已遠低於之前的增幅。專家揣測，中國原本設定2030年碳排觸頂的目標或許能提前達成。

然而，能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA）首席分析師糜偉（Lauri Myllyvirta）指出，資料顯示，中國要實現最晚在2030年讓碳強度較2005年水準減少65%的承諾，仍將「極其困難」。

他表示，即使預期中國今年表現樂觀，但若要實現關鍵的巴黎氣候協定目標，從明年起至2030年其二氧化碳強度須下降22%。「這對中國履行協定的承諾來說，是一項重大考驗。」

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