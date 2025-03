陸2024年碳強度僅降3.4%　未達官方目標

▲中國北方的一座燃煤發電廠。(圖/CFP)



文/中央社

今天公布的官方資料顯示,世界第二大經濟體中國去年未能實現關鍵的碳強度氣候目標,碳排量略增。儘管中國去年新增的再生能源量創下紀錄,但煤炭仍占主導地位。

法新社報導,中國國家統計局公布,2024年中國的碳強度僅下降3.4%,未達官方設定的減少3.9%目標。碳強度是計算每單位國內生產毛額(GDP)的二氧化碳排放量。

分析家指出,這意味碳排居全球國家之冠的中國在巴黎氣候協定(Paris Agreement)下所做的一項重要承諾進度落後。這也代表中國遠遠達不到自身所設定2020至2025年碳排減少18%的目標。

資料顯示,中國去年碳排量仍較2023年略增,不過已遠低於之前的增幅。專家揣測,中國原本設定2030年碳排觸頂的目標或許能提前達成。

然而,能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air,CREA)首席分析師糜偉(Lauri Myllyvirta)指出,資料顯示,中國要實現最晚在2030年讓碳強度較2005年水準減少65%的承諾,仍將「極其困難」。

他表示,即使預期中國今年表現樂觀,但若要實現關鍵的巴黎氣候協定目標,從明年起至2030年其二氧化碳強度須下降22%。「這對中國履行協定的承諾來說,是一項重大考驗。」