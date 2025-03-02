川普決定赦免MLB安打王：不該簽賭的，但他只下注自己球隊贏

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川普決定赦免MLB安打王羅斯：不該簽賭的，但他只下注自己球隊贏

▲▼2017年6月17日，前美國職棒大聯盟（MLB）傳奇球員羅斯（Pete Rose）辛辛那提紅人隊（Cincinnati Reds）在對戰洛杉磯道奇隊之前發表演說。（圖／達志影像／美聯社）。

▲2017年6月17日，前美國職棒大聯盟（MLB）傳奇球員羅斯發表演說。（圖／達志影像／美聯社）。

文／中央社

美國總統川普指出，他將赦免已經去世的涉賭美國職棒大聯盟MLB安打王羅斯，但川普未透露赦免會涵蓋哪些內容，且羅斯沒因為涉賭而被判有罪。

路透社報導，川普（Donald Trump）還批評大聯盟以羅斯（Pete Rose）涉賭為由，而禁止他進入美國棒球名人堂。

羅斯的大聯盟球員生涯長達24個賽季，創下最多安打（4256支）、最多出賽數（3562場）、最多打數（1萬4053打數）等輝煌紀錄。

他曾拿下1963年國家聯盟新人王、1973年國聯最有價值球員，生涯3次贏得世界大賽冠軍。

但羅斯在1989年擔任辛辛那提紅人隊總教練期間，被控涉入賭博醜聞，遭到大聯盟終身禁賽，連帶使他無法進入棒球名人堂。

羅斯已於去年9月逝世，享壽83歲。他在2004年承認自己曾簽賭，但從未下注自己的球隊輸球。

▼羅斯生涯3次贏得世界大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼1973年10月9日，美國職棒大聯盟（MLB）辛辛那提紅人隊（Cincinnati Reds）羅斯（Pete Rose）在紐約謝亞球場 （Shea Stadium）接受媒體採訪。（圖／達志影像／美聯社）

川普昨天於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「在未來幾週，我將簽署完全赦免羅斯，不應該簽賭棒球的，但他只下注自己的球隊會贏。」

川普貼文還提到：「截至目前為止，他是棒球史上安打數最多的人，也是體育史上獲勝場次最多的人。」

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