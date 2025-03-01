母被撞死！孝子旁聽酒醉失控...咆哮踹法庭大門　法官輕判2月

▲母喪旁聽失控暴走，男踹壞法庭大門遭法警壓制。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

李姓男子因母親遭人撞死，前往基隆地院第6法庭旁聽承審法官開庭時，突然當庭咆哮：「不要…開庭…開…開多少庭了啦？檢察官每次都問那些問題。」法警見狀立即上前制止，並聞到李男身上有酒味，隨即要求他離開法庭。然而，李男情緒激動拒絕配合，並在法警強制帶離過程中伸腳踹壞法庭大門。基隆地院審理後，依妨害公務罪判處李男2月徒刑，得易科6萬元罰金。

判決指出，2022年11月30日下午3時許，李男旁聽母親遭人撞死案時，突然情緒失控，當庭咆哮。法警上前制止並聞到酒味後，要求李男離開法庭。4名法警聯手將李男架離法庭，過程中李男激動大叫，並猛踢法庭大門把手，導致大門損壞。法警隨即將李男壓制在地，並銬上手銬，強制帶離法庭。

李男辯稱，當時是因被法警拉扯導致重心不穩，才不慎踢到門，但法官勘驗法警身上的密錄器後認定，李男涉犯損壞公務員職務上掌管之物品犯行明確，且法庭大門對於審判工作至關重要，攸關法庭開閉及秩序、公開審理與否等法庭活動，屬於公務員職務上掌管之物，李男觸犯《刑法》第138條損壞公務員職務上掌管之物品罪犯行明確，考量李因母親過世，情緒一時失控，因此輕判2月徒刑，得易科6萬元罰金。