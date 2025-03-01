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Cheap北市騎車　被這一條路驚呆「有日本國道品質」：真舒服

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

▲Cheap大讚台北某條路有日本品質。（圖／翻攝自FB／Cheap）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬網紅Cheap相當關心社會議題，過去曾抨擊過台灣交通設計和交通狀況。他28日下午突然發文大讚台北某條路，因為意外發現鋪得超平，「跟日本、國道一樣的品質」。可讓他覺得傻眼的是，「才一小段，到了SOGO前又是一樣的路」，但他覺得已經屌打台中了，「台中連標線都不會對齊。」

「#這路真舒服。」Cheap在粉專貼出照片，「不知道台北市是不是挖到了石油，東區鑽石塔前，路怎麼鋪得這麼平，跟日本、國道一樣的品質。」他指出這種瀝青顆粒很大，摩擦力高超防滑、排水好，重點比較耐用，「上網查叫做『多孔隙瀝青混凝土（Porous Asphalt Concrete）』，騎起來真舒服。」

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接著，Cheap表示，曾有人問台北市政府交工處，為什麼不都鋪這種路，「他們的答覆是：民眾覺得顆粒太粗『不美觀』」，這讓Cheap直呼笑死，「放任鐵皮屋、招牌亂蓋，檳榔攤、爆閃燈亂閃的台灣人，跟我談美感？而且哪裡不美觀？」

不過，那條好騎的路他只騎了一小段，因為到了SOGO前，又回到原本的柏油路了。但他認為台北的路已經屌打台中，台中連標線都不會對齊。

貼文引發熱議，「果真是忠孝東路，這邊一切的設計都很棒，行人庇護島、行穿線、人行道以及下雨不會消失的標線」、「我也喜歡這種路面，也不懂為什麼不廣鋪，明明騎起來就很舒服」、「台灣的柏油路還有一個問題，就是下雨的時候整條柏油路都反射燈光，視線超差。」

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