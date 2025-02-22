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社會 社會焦點 保障人權

All in女兒嫁妝！媽上當6次慘噴636萬　見警跳出傻住

記者黃翊婷／台北報導

北部一名家庭主婦表示，某天她透過社交軟體加入一個投資群組，原本以為可以實現財富自由，連想留給女兒的嫁妝錢都全部投入，一共拿出636萬元，沒想到最後一次面交時，警方突然跳出來逮捕「業務員」，她才驚覺被騙，大半輩子積蓄就這樣沒了。

▲▼崩潰,性侵,哭泣,受害,女子,傷心,難過。（示意圖／達志影像）

▲家庭主婦誤入詐團陷阱，遭騙636萬元。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布北部一起詐騙案例，一名家庭主婦表示，某天她透過社群軟體看到一個投資群組，裡面的貼文內容都是「財富自由」、「月入百萬」等等，她一時好奇決定加入；起初，這些人分享的投資技巧看起來很專業，而且保證穩賺不賠，讓她很心動，接著，群組管理員不斷鼓吹她下載一款應用程式，聲稱是獨家開發的理財神器。

家庭主婦提到，下載該應用程式之後，她依照指示一步一步操作，陸續匯款3次、面交現金3次，對方每次都保證投資一定會獲利，她深信不疑，不僅拿出所有積蓄，連想留給女兒的嫁妝錢都投進去了，共計636萬元。

沒想到第3次相約面交時，家庭主婦正要把錢交給「業務員」，警方突然跳出來將人逮捕，當下她的腦袋一片空白，這才反應過來自己遭到詐騙，大半輩子的積蓄全都沒了。

家庭主婦坦言，是自己太過貪婪輕信那些虛假的承諾，現在只感到悔恨，希望她的遭遇能讓其他人引以為戒，不要像她一樣，輕易落入詐團的陷阱。

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