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來花蓮玩到瘋！再推國外旅行團獎勵方案　最高獎勵每人4000

▲▼花蓮縣府透過旅行社開發各式特色行程，提升國際旅客對花蓮的認識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣府透過旅行社開發各式特色行程，提升國際旅客對花蓮的認識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵旅行社帶外國旅行團至花蓮住宿旅遊，促進國際觀光發展，花蓮縣政府即日起至今年11月30日推出「2025國外旅行團獎勵方案」，只要於花蓮住宿、前往任一項指定旅遊項目(環保旅宿、環保餐廳、環境教育場所)，並於活動網站登錄，旅行社即可申請團員最高每人4,000元帶團獎勵金。

縣長徐榛蔚表示，本次獎勵方案因香港-花蓮直航開通，及為了鼓勵外國旅客前來花蓮觀光旅遊，透過旅行社發開各式特色行程，搭配縣府提供的獎勵金，促進旅行社帶團至花蓮，並提升國際旅客對花蓮的認識。即日起至11月30日，外籍人士人數達12人以上之團體，住宿花蓮2晚獎勵每人新台幣2,000元；住宿3晚獎勵每人新台幣3,000；住宿4晚獎勵每人新台幣4,000元，詳細方案內容請見活動網站（https://hltrip.tw/agency）。

▲▼花蓮縣府透過旅行社開發各式特色行程，提升國際旅客對花蓮的認識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長余明勲指出，本次獎勵方案結合環保旅宿、環保餐廳及環境教育場所，響應全球永續旅遊趨勢，讓國際旅客在欣賞花蓮美景的同時，也能實踐低碳旅行、友善環境的理念。同時，結合環境教育場所如將鯉魚潭、花蓮糖廠環境教育中心及池南自然教育中心等知名景點，透過在地自然與人文特色的深度學習，讓旅客在享受美景的同時，也能提升環境教育的認識，共同推動永續旅遊的發展。

▲▼花蓮縣府透過旅行社開發各式特色行程，提升國際旅客對花蓮的認識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

只要於花蓮住宿、前往任一項指定旅遊項目，旅行社即可申請團員最高每人4,000元帶團獎勵金。

今年花蓮縣政府及中央各單位推出多項精彩活動，包括七星連珠Hualien Starry Night（2 ／28）在花蓮七星潭、大農大富平森、玉里鎮民廣場三地舉行，還有國際疊石藝術季（3月底至8月）、螢漫平森2025大農大富賞螢趣（3 ／14-4 ／6）、鯉魚潭賞螢季（4、5月），讓旅人於夜晚感受螢火蟲飛舞的夢幻景致，沉浸在大自然的奇幻光影之中；夏季還有2025太平洋南島聯合豐年節（7月18日至7月20日）、「花蓮夏戀嘉年華」（7月）、唯美浪漫的「花蓮星光音樂會」（8 ／2、8 ／23）、金針花季（8月至9月）及「兩泉騎美」溫泉養生旅遊結合了瑞穗的「英雄泉」與玉里的「安通美人湯」，以及在地農遊和電輔車旅遊，打造健康且療癒的旅程，歡迎旅行社搭配各項活動踴躍帶團至花蓮。

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