台南左鎮獨棟鐵皮民宅火警！現場全面燃燒畫面曝　女屋主急逃

記者林東良、劉人豪／台南報導



台南左鎮區草山里一處民宅，今（1）日凌晨發生火警，房間內的雜物燃燒，消防獲報到場灌救，燃燒面積約20平方公尺，77歲黃姓女屋主自行疏散避難，有財損，不需要火調。

▲台南左鎮區草山里一處民宅發生火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防指出，今凌晨2時18分受理報案，指出左鎮區草山里一處民宅發生火警，消防局出動14車、警消29人，到達現場回報全面燃燒，現場為獨棟平房鐵皮建築，燃燒房間內的雜物，面積約20平方公尺，有裝設住警器，有財損，不需要火調。