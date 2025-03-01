開箱亞太棒球場！台南Josh揭「最大1問題」：這球場不對勁

▲台南Josh開箱新球場。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

記者鄺郁庭／綜合報導

台南亞太棒球訓練中心成棒主球場原先預計3月底完工，提前在今年1月竣工，日前韓國職棒（KBO）NC恐龍隊在台灣台南進行春訓，並與台灣職棒球隊進行多場練習賽。棒球網紅台南Josh就前往開箱球場，實際看下來，點出幾個大問題，直呼「這個球場不對勁！」

台南亞太主球場設有2.5萬席座位，是全台最大的戶外棒球場。台南Josh在28日上傳新片「還敢開箱球場啊？亞太棒球場的問題點有哪些？」片中開箱亞太棒球場，可一進場就直呼，雖然可以容納很多人，但球場內部走道並不寬敞。此外，他坐在位子上的時候，發現大螢幕有點小，上面的字也不夠清楚。

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他接著點出最大的問題，就是觀眾席的走道設計，僅設有「縱向走道」，缺乏「橫向通道」，這樣球迷進出座位時，必須經過其他人面前，可能會造成擁擠與不便。另外，球場的主要入口設計在二樓，球迷需先上樓再下樓才能抵達座位，動線安排似乎過於繁瑣，缺乏直覺性，讓人難以適應。

除了動線，螢幕的視覺效果也不佳，台南Josh表示，亞太棒球場的外野大螢幕尺寸雖然與台中洲際棒球場相當，但因為螢幕設置在球場外圍，實際觀看時顯得特別小，加上螢幕字體顯示不夠清晰，影響觀眾即時掌握比賽資訊。

台南Josh還提到，本壘後方的防護網高度不足，讓部分球迷感到安全疑慮。他認為，亞太棒球場目前的設計缺陷若不改善，未來觀眾人數增加時，這些問題恐怕會更加嚴重，影響整體觀賽體驗，希望官方能修正，給球迷更好的看球體驗。