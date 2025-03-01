嘉義市特殊教育教材教具設計比賽　落實創新與實踐

▲▼ 「創意無限我+1」 嘉義市特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享展現教學創新巧思 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府長期關注特教生的學習需求，為促進特教教師創新教學與資源共享，昨(27)日於崇文國小舉辦「113年度特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享會」，本次活動以「創意無限我+1」為題，表揚優秀的自編教材教具設計，並邀請獲獎教師分享設計理念，吸引全市約80名教育工作者參與，共同探討特殊教育的創新與實踐。

本次共有國中組8件、國小組29件、學前組5件作品參賽，最終決選出個人特優作品5件；由教育處郭添財處長親自頒獎及致贈獎金，並由北興國中、民生國中、民族國小、蘭潭國小、民族國小附設幼兒園等特優獲獎作品教師進行分享。

黃敏惠市長表示，「教育無差別，創意無極限」是市府施政的重要理念，我們致力推動特殊教育資源整合與創新，期望透過這場教育活動，鼓勵教師將創意融入課程，提升特教生的學習成效，並營造更加適性、多元的學習環境。本次比賽評選出國中組、國小組及學前組優秀作品，每件作品皆展現出教師對特殊學生需求的深刻理解與教學創新的巧思。

國中組特優作品「健康一把罩」關注學生的健康教育，由北興國中黃郁涵老師分享如何協助特教學生建立自主管理與獨立生活能力；「向『錢』邁進」由民生國中黃婷珊老師分享透過金錢運算與購物模擬，提高特教學生的生活應用能力；國小組特優作品「錢幣大會串」由民族國小林茂發、盧沛筠、劉慧瑜老師分享協助學障學生熟悉各類錢幣、認識不同錢幣間換算能力及使用不同錢幣的組合，提升學生計算能力與購物經驗；「真心話、大同理」由蘭潭國小曾美瑤老師分享透過情感教育，幫助情障學生發展自我情緒管理與人際溝通能力；學前組特優作品「話匣子」則是由民族國小附設幼兒員黃新怡、蕭唯寧、林育堂老師分享如何著重及協助幼兒語言發展，以提升其溝通能力與社交互動。

教育處處長郭添財表示，在黃敏惠市長「普特共融」的關懷理念下，嘉義市長期穩定推動特殊教育的發展，尤其在鼓勵教師對於特生的關注和創新教學更是不遺餘力；透過獎勵教師自編教材教具的設計與分享，讓特教教師有更多元豐富的教學工具，幫助特教生適性學習，並提升其學習動機。藉由本次頒獎暨分享會，市府希望能夠建立一個教學資源交流平台，讓更多創新的教學方法得以推廣，有效提升嘉義市特殊教育的整體發展。

嘉義市長期挹注經費推動特殊教育，期待能為特教生搭建更多學習舞台，引領孩子展現潛能，創造更適性的學習環境，讓每位學生都能發揮所長，享受學習的樂趣，並在友善與融合的教育環境中成長。