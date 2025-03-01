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一眼辨識上百樹種幼苗　超強苗圃監工推廣培育原生樹種

▲苗圃監工為育苗幕後功臣。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲苗圃監工為育苗幕後功臣。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

植樹節3月將屆，林業保育署南投分署於每年植樹月，都會邀請民眾一起種下數千株具有生態及觀賞價值的綠美化苗木，也持續在轄管國有林地上種植極具固碳效益及利用價值的造林苗木；這些數量龐大且樹種多樣的苗木都由該分署轄管的苗圃培育，並仰賴著一群名為「苗圃監工」的職人在幕後默默耕耘。

南投分署介紹，所轄苗圃包括人倫、霧社、魚池、日月潭、東光及田中苗圃等，各地苗圃監工也各個身懷絕技：不僅要能一眼正確辨認上百種樹種幼苗及所在苗床位置，也要清楚熟悉不同樹種各自殊異的生理特性，如哪些喜好偏酸性土壤、哪些不耐全日照、哪些則僅適應中高海拔環境等，更需要具備過人的敏銳度，即時掌握廣闊苗圃苗木是否有病蟲害徵兆，或短期間發生異常天候變化等，需靠長年穿梭於各母樹林及苗圃，跟隨老前輩一點一滴學習的實戰經驗，以及持續摸索、精進的高度自我要求。

▲苗圃監工為育苗幕後功臣。（圖／林業保育署南投分署提供）

分署指出，苗圃日常工作並不輕鬆：監工主要負責監督育苗契約承作廠商依契約期程施作，日常工作包含苗圃例行巡視、管理房設備及供水澆灌系統維護、進出入暨裝備藥品領用登記、育苗契約招標苗圃領勘、施工說明會、各項育苗記號開工及完工作業檢驗、苗木配撥領用登記、不良苗木汰除作業、苗圃天然災損巡查回報等；尚需不定期支援天然林採種母樹生態調查、協助珍稀或特有樹種之種實處理與發芽試驗、執行疫病蟲害監測防治、作業環境及社會影響評估社區訪談。

▲苗圃監工為育苗幕後功臣。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署長李政賢表示，近年積極培育及推廣在地原生樹種，除主要造林樹種，還新培育不少轄管國有林事業區內具在地特色或珍貴稀有的樹種，如霧社山櫻花、臺灣山茶（眉原山品系）、刺葉桂櫻、臺灣紅豆樹、臺灣野梨、阿里山千金榆、狗花椒、南投石櫟、水社柳、桃實百日青、毛辦石楠及臺灣梭羅樹等，而該分署苗圃監工從母樹調查與物候監測、種實(穗條)採集與採後處理以及苗木播種與扦插培養，幾乎無役不與、功不可沒。

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