限量3千株！林務局送苗首次「全採原生樹種」加贈大頭茶

▲厚葉石斑木。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

時序入春，萬物生發，林務局今（10日）宣布20日上午在台北希望廣場農民市集舉辦贈送樹苗活動，今年最特別的是，全採用原生樹種，挑選外型優美的厚葉石斑木、瓊崖海棠、鐵色，及按讚可加贈的大頭茶，共限量3千株。

林務局從107年開始盤點台灣森林植物中具有園藝、景觀價值之樹種，並且開始進行採種、育苗，希望逐步加以推廣。林務局表示，今年首度全面提供原生樹種作為贈送給民眾栽植的苗木，特別挑選外型優美的厚葉石斑木、瓊崖海棠、鐵色，以及按讚可加贈的大頭茶。

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▲在林務局臉書按讚，可再領取大頭茶苗木1株。（圖／林務局提供）



林務局指出，這次共有3千株，每位民眾可領取每個樹種各1株苗木，若在「林務局-森活情報站」臉書粉絲專頁按讚，可再領取大頭茶苗木1株。活動自20日上午9點開始至苗木贈完為止，現場還有工作人員以人體彩繪扮演里山動物、有獎徵答、種植小學堂等活動，寓教於樂幫助民眾獲得全方位的種樹、護樹知識，歡迎自備環保袋，踴躍前往索取苗木。

▲厚葉石斑木。（圖／林務局提供）



林務局說明，今年贈送的樹苗不僅外型優美迷人、極具園藝觀賞價值，更是台灣原生的抗旱高手，厚葉石斑木、鐵色、瓊崖海棠的原生育地皆位在海岸地區，因此具有耐旱、耐鹽、抗風等特性，適合用於海岸防風的造林綠化。其中，瓊崖海棠別具特色，不僅樹姿吸睛，也是台灣少數可生產種仁油的原生樹種，種仁油脂高達50%以上，近年已有專業團隊研發製成天然防曬保養品及生質柴油，亦是蜜源及藥用植物，深具經濟潛力。

▲瓊崖海棠是台灣少數可生產種仁油的原生樹種。（圖／記者許展溢攝）



林務局表示，種樹是減緩氣候極端化與改善環境污染的最佳良方之一，以往贈苗多提供民眾喜愛的杜鵑、山茶等開花植物，今年則希望透過本土原生森林樹種的推廣，提醒大家共同發掘臺灣最美的綠色資產，其觀賞、綠化應用價值不但不輸給外來植種。此外，3月份全台各地林區管理處也都各有系列贈苗活動，活動詳情可至臉書粉絲團林務局-森活情報站查詢。

▲林務局贈苗首度全面採用原生樹種。（圖／林物局提供）

