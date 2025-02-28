定調228事件起因於獨裁者為確保統治　賴清德談話有三大意義

▲賴清德出席二二八事件78周年中樞紀念儀式。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（28日）上任後首度出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，致詞是以「威權之於民主」的基礎出發，黨政人士分析背後有三大意義。第一，破除二二八事件起因於「族群衝突」論述，而是威權政府為增添統治正當性的手段，導致犯下「滔天大罪」；第二，首度以總統之姿，代表政府向多年未能破案的林宅血案道歉；第三，78年後民主對抗威權的結構仍在繼續，台灣社會需要團結對外，守護台灣的民主自由憲政體制。

黨政人士指出，賴清德的致詞破除「族群衝突」論述，二二八轉型正義是建立於當年威權政府責任需要被確實追究的核心出發。過去國民黨政府史觀稱二二八事件起源於族群衝突，每每提及二二八事件或轉型正義工程時，遵循國民黨史觀等人士，都會以「勿撕裂族群」為由反對政府推動轉型正義。

黨政人士說，但賴清德今日的談話，是破除二二八事件起源於「族群衝突」論述，而是當年獨裁者蔣介石為確保能夠來台灣統治，整肅異己的手段。

有鑑於此，政府推動二二八事件乃至於白色恐怖期間的轉型正義工程，更非撕裂族群，而是民主社會已經足夠力量站在一起，共同回望與反省威權政府犯下的滔天大罪，推翻「族群衝突」的謊言，不分族群一同珍惜與守護前人打拚而來的自由民主社會。

第二，首度以國家元首之姿，代表政府向林宅血案道歉。黨政人士提到，林宅血案至今45年仍未破案，但多項調查及研究報告都顯示，無法排除國家涉入此案。事實上，過去監察院長陳菊曾表示，國家轉型正義是一個艱難工程，其中兩起國家暴力介入但仍未破案的重要案件，一件是陳文成命案，另一件就是林宅血案。

該人士表示，當年林宅血案後，長老教會牧師向海內外集資買下林宅，並成立義光教會，設立至今超過43年，但日前向台北市政府文化局申請成為市定史蹟，卻仍遭文化局以「真相尚未偵破、歷史定位尚難定論」為由婉復。

「總統今天向林宅血案道歉，是替政府完成這個遲來的道歉，同時也是台灣轉型正義工程歷史上重要新頁。」黨政人士分析，這個道歉也不只給林宅血案的受難者家屬，而是面向所有於白色恐怖期間的受害者及其家屬，展現政府將持續推動轉型正義工程、追查真相、伸張正義的決心。

第三，再次重申其既有立場，「不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人」，盼台灣社會團結。黨政人士指出，賴總統致詞提及，二二八紀念儀式不僅是追思，同時也是希望以歷史為借鏡，確保歷史不再重演。現今台灣社會仍然遭遇來自威權主義持續擴張的威脅，中國甚至利用台灣的自由民主，透過在台協力者在台灣內部進行分化。

該人士指出，中國的手段也與當年國民黨威權政府定調二二八事件是「族群衝突」的模式相仿，都是藉由深化內部矛盾，達到威權主義擴張、統治的目的。賴總統致詞是提醒、也是再次重申，既有「不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人」立場不變，盼台灣社會團結，共同守護民主自由憲政體制，才能抵擋中國的侵犯併吞、抵擋二二八歷史重演。