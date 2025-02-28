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3月「玩風．瘋玩」2025桃園追風公園裝置藝術登場

▲2025桃園追風公園裝置藝術與親子活動登場

▲三月「玩風．瘋玩」！2025桃園追風公園裝置藝術與親子活動登場。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

3月到了，春天來了，適合親子遊同遊好時節！由桃園市政府觀光旅遊局主辦，以「玩風· 瘋玩」為主題，邀請民眾3月中下旬的週末假日，一起到桃園大嵙崁親水園區，感受多元的藝術裝置魅力，一同參與精彩的追風親子活動。

市府觀旅局28日表示，此次活動於3/15(六)搶先與2025大龍門親子自行車活動「萌運動Family Go」一同開跑，將在中庄景觀土丘規劃「風箏DIY」、「蜂蠟DIY」及「親子體操」互動體驗，歡迎民眾報名參加，現場更有藝術作品、大型風箏展演，鼓勵民眾帶野餐墊、飛盤、風箏等，一起共襄盛舉，度過悠閒的假日時光！

「大嵙崁親水園區」因為地理位置的優勢，天空之域草皮區成為桃園區放風箏的最佳地點，基於永續發展的理念，相關單位決定將一次性的風箏節活動轉型為有主題性的裝置藝術，塑造成有特色的拍照打卡點。今年更新增兩件大型裝置藝術作品，預計於3/22(六)亮相，分別為藝術家呂沐芢創作的「追風鳥」，以鋼板製成的鳥群，翅膀隨風擺動，象徵自由與生命力。以及藝術家王柏霖與呂玫穎共同設計的「游擊追夢1號」，融合飛行器與童年夢想元素，喚起人們對冒險與夢想的追求，邀請大家前往參觀及拍照打卡。

另外於3/22(六)、3/23(日) 兩天周末，延續主題，策劃多場親子互動活動，有「風箏DIY體驗」在專業指導下，親子共同製作並放飛風箏，感受風的力量；「FUN瘋吧~親子體操互動」在廣闊的草地上，透過體操增進親子間的默契與互動；還有「蜂蠟」、「風鈴」、「捕夢網」DIY體驗，歡迎民眾線上報名參加。現場更有精彩的「大型風箏展演」、「特技風箏」可以觀賞，千萬別錯過！

「大嵙崁親水園區」不僅是欣賞藝術的絕佳場域，更是一個讓家庭與孩子共享美好時光的地方。景點位置在桃園市大溪區335，園區旁有小型停車場，設施齊全又便利，是一個假期旅遊的絕佳景點！這場結合裝置藝術與親子互動的盛事，邀請所有熱愛藝術與大自然的朋友們，一同來到大嵙崁親水園區，共同感受風的魅力，創造美好回憶。
「玩風 · 瘋玩」假日限量DIY課程活動地點：桃園市大溪區335大嵙崁親水園區 (大嵙崁親水園區)報名日期：即日起至3/10(一),或人數額滿提早截止。

「玩風 瘋玩」2025 桃園追風公園親子系列 DIY活動辦法與報名請至https://reurl.cc/5DjVly

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