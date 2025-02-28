海砂屋自治條例獲政院核定　桃園都更邁進一大步

▲桃園海砂屋自治條例政院核定。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府都市發展局推動防災都更，增訂「高氯離子鋼筋混凝土建築物(俗稱海砂屋)處理自治條例」，行政院已核定，預計3月底實施，未來對海砂屋有明確的停用、罰鍰及拆除規範，確保市民居住安全。為協助海砂屋社區居民的家園重建，市府住宅處3月29日已安排至正光花園新城進行防災都更建築量體、財務試算的說明會。

住宅處邱英哲處長28日表示，去年11月正光花園新城過半數住戶同意轉軌為公辦都更，以加速整合的困境；市府已著手模擬都更的建築量體以及財務試算，將於3月29日向社區說明模擬試算的結果，如果超過75%的所有權人同意，市府將進一步協助模擬選配，並啟動招商程序尋求投資者。

▲市府協助海砂屋社區公辦都更。（圖／都發局提供）

邱處長進一步說明，推動防災都更由住宅處、建管處一起合作，建管處依海砂屋自治條例停用有危害公共安全之建築物，拒絕停用者甚至可處以單次最高6萬元罰鍰，並代為強制拆除；住宅處的防災都更系列專案則提供容積獎勵，同意比例達標的海砂屋社區可協助公辦都更，降低社區信任度不足、整合不易的問題。目前除正光花園新城，龜山區的金山、光峰社區表達有興趣朝公辦都更方式重建。

桃園市政府自去年11月起已進行5場防災都更說明會，巳有5個社區表達有意願申請公辦都更，其中4件符合防災都更類型，1件為一般都更。近期已有2個社區達同意門檻，由市府協助初步評估，如果社區積極整合，即可順利推進到招商階段，為桃園都更再推進一大步。