差很大！桃園都更件數僅23件北市1015件　議員籲市府正視

▲市議員林政賢指出，桃園市在都更計畫上相對慢。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會10日進行地政局及都市發展局工作報告，市議員林政賢指出，桃園市在都更計畫上相對慢，迄今年8月31日，桃園市的都更案件數僅為23件，與台北市1015件、新北市449件相比差距甚大，要求市府正視。市府表示，將針對法律鬆綁及組織調整進行改善，並計劃推出防災都市更新及轉公辦都市更新專案，以提升都更進度。

林政賢同時也關心桃園社會住宅建設進度表示，目前市府未能如期完成行政院核定的15,000戶建設目標。根據資料顯示，至今已完工4,211戶，尚有857戶在建，4,431戶待開工，總完工數為9,449戶，完成率僅為63.33%。林政賢呼籲市府加快建設步伐，確保社會住宅按計劃完工並縮短建設期程。

針對桃園區幸福路延伸至中正路計畫，未能通過內政部審議，原定於112年4月提交審議，但未獲批准。林政賢強調，該計畫關係到區域交通便利性與市民生活品質，要求市府加快與中央政府的協調，爭取早日通過審議並完成建設。都發局長江南志表示，計畫將與G12、13區段共同開發，並計劃在捷運開通前先行開發部分區域。

林政賢也對兩項基礎建設計畫，分別為機場捷運A21區段徵收開發案及中平市地重劃區的進度。地政局長蔡金鐘表示，機場捷運A21區段徵收開發案涉及42.41公頃的開發面積，預計後年完工。至於中平市地重劃區，計劃書已於2024年1月獲內政部同意，並進入都市計畫及報格階段。