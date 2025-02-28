日本UNIQLO突宣布「停止更新臉書」！

▲日本服飾品牌UNIQLO宣布停止更新臉書帳號 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本知名平價時尚品牌UNIQLO的日本官方Facebook於26日宣布，將於2月28日停止更新Facebook帳號，未來最新消息會透過官網、APP及其他社群平台發布，消息一出，也震驚日本網友，對於UNIQLO這項作法則是看法兩極。

UNIQLO於26日在日本官方Facebook寫道，「感謝大家一直以來對UNIQLO的支持！UNIQLO日本官方Facebook帳號將於2025年2月28日後停止更新，未來的最新消息將繼續透過官網、APP及各大社群平台發布。」

UNIQLO目前除了Facebook外，還同時經營Instagram、X（原Twitter）、TikTok以及LINE等社群平台。聲明中也指出，未來消費者可以透過以上平台或是官網、APP接收相關消息。

對此，有網友認為，這是正確的選擇，但也有網友表示，臉書的使用者比起X更多，UNIQLO卻選擇留下X，停止營運Facebook帳號，是否不符合全球化時代的潮流

部分網友則指出，臉書經常出現負面留言，容易影響企業形象，如果未能帶來宣傳效果，那麼停止更新Facebook也是正確的決策。