遊日注意！大阪環球影城將取消「現場售票」　僅開放4通路購票

▲日本大阪環球影城將取消現場購票。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪環球影城為了緩解園區入口的人潮，同時降低人力成本，將自2025年春天起關閉園區門口的所有售票亭，取消現場售票。所有遊客未來需透過官方網站、旅行社、日本環球影城的合作飯店以及超商LAWSON購票。

根據《日本經濟新聞》報導，大阪環球影城除了網路售票、門票代銷通路外，現場也提供售票亭供遊客購票，而在巔峰時期，更曾經一次設置5個售票亭消化人潮。

大阪環球影城的售票亭除了可供民眾現場購票，同時也開放現場兌換預約票的服務，但近年售票亭數量已逐漸減少。如今為了紓解園區入口處的擁擠人潮以及降低人力成本，提升遊客的入園體驗，減少排隊時間，大阪環球影城也決定全面取消現場售票。

報導指出，園區入口處的所有售票亭會在2025年春天關閉，停止現場售票。儘管現場購票將走入歷史，但遊客仍可透過官網、旅行社、合作飯店及LAWSON超商購票。

不僅如此，大阪環球影城的營運公司「User Joy」也在2月26日宣布，已完成官方售票網站的系統升級，將可提高消費者的購票體驗。這次的改版不但優化了介面設計，讓商品搜尋更加直覺，還新增了多張票券的整合功能，讓遊客能透過單一QR Code管理入場門票及「快速通關（Express Pass）」等多種票種。