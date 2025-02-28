不滿川普！加拿大美式咖啡變「加式咖啡」　業者改菜單挺國家

▲加拿大有些咖啡廳把飲料品項「美式咖啡」改為「加式咖啡」，藉此表達對加拿大的支持。（圖／示意圖／達志影像）
記者詹雅婷／綜合報導
美國總統川普除了放話要把加拿大變成美國第51州，還要課徵關稅，引發加拿大反美情緒。如今加拿大有些咖啡廳把飲料品項「美式咖啡」（Americanos）改為「加式咖啡」（Canadianos），藉此表達對加拿大的支持。
華盛頓郵報報導，加拿大西岸卑詩省的Kicking Horse Coffee咖啡廳2月透過社群媒體發文，號召加拿大其他咖啡廳把美式咖啡改名為加式咖啡，且加式咖啡一詞早在16年前就出現在店裡。只不過後來有消費者發起抵制，有人認為，因為美式咖啡一詞本身有嘲諷的意思；據信二戰期間駐義大利的美軍抱怨濃縮咖啡太濃，因此咖啡廳把濃縮咖啡加水，成為美式咖啡。
儘管Kicking Horse Coffee咖啡廳這篇貼文已遭刪除，但如今已有更多咖啡廳業者響應這波改名行動。
Pour les canadiens, la tasse est pleine— Creapills (@creapills) February 27, 2025
Au Canada, de plus en plus de cafés renomment l'Americano en Canadiano pour protester contre la politique de Trump
Plus d’infos : https://t.co/ipx6s7KAfI pic.twitter.com/zjaWphzFxX
多倫多貝倫咖啡館（Cafe Belém）把菜單上的美式咖啡改成加式咖啡。老闆奧利維拉（William Oliveira）指出，並不希望自己的店變成政治場所，但重要的是要展現對加拿大的支持。
卑詩省Palisades Cafe咖啡廳也把店內菜單做更改，把加式咖啡寫在2張紙上，接著分別貼在美式咖啡與「美式密斯朵」（Americano Misto）的位置。老闆沃森（Elizabeth Watson）直說，喜歡支持加拿大的想法，還有幾名客人在詢問加式咖啡的由來之後，決定點加式咖啡。
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