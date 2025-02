不滿川普！加拿大美式咖啡變「加式咖啡」　業者改菜單挺國家

▲加拿大有些咖啡廳把飲料品項「美式咖啡」改為「加式咖啡」,藉此表達對加拿大的支持。(圖/示意圖/達志影像)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普除了放話要把加拿大變成美國第51州,還要課徵關稅,引發加拿大反美情緒。如今加拿大有些咖啡廳把飲料品項「美式咖啡」(Americanos)改為「加式咖啡」(Canadianos),藉此表達對加拿大的支持。

華盛頓郵報報導,加拿大西岸卑詩省的Kicking Horse Coffee咖啡廳2月透過社群媒體發文,號召加拿大其他咖啡廳把美式咖啡改名為加式咖啡,且加式咖啡一詞早在16年前就出現在店裡。只不過後來有消費者發起抵制,有人認為,因為美式咖啡一詞本身有嘲諷的意思;據信二戰期間駐義大利的美軍抱怨濃縮咖啡太濃,因此咖啡廳把濃縮咖啡加水,成為美式咖啡。

儘管Kicking Horse Coffee咖啡廳這篇貼文已遭刪除,但如今已有更多咖啡廳業者響應這波改名行動。

Pour les canadiens, la tasse est pleine



Au Canada, de plus en plus de cafés renomment l'Americano en Canadiano pour protester contre la politique de Trump



