數學天賦驚人！7歲當大學客座教授　12歲天才神童上大學了

▲艾薩克是天才神童，擁有超強的數學天賦，7歲就受邀當客座教授。（翻攝X@TMIHARINI）

圖文／鏡週刊

來自孟加拉的天才兒童艾薩克（Suborno Isaac Bari），2歲時便展現了驚人的數學天賦，7歲就成為大學的客座教授，為大學生們講解深奧的數學問題。如今年僅12歲的他進入全球排名前50的頂尖學府紐約大學（New York University）研讀數學和物理，成為該校有史以來最年輕的學生。

綜合外媒報導，艾薩克2歲時便展現驚人的數學天賦，能背誦元素週期表，當他父母教他學習加減法時，居然提問抽象的數學概念：「如果1+1=2，那麼n+n等於多少？」

艾薩克一家可謂是學霸之家，父親拉希杜爾（Rashidul）不僅是紐約市立大學的數學系教授，還在哥倫比亞大學攻讀博士。哥哥拉佛（Refath）也毫不遜色，考入了常春藤名校布朗大學。而艾薩克的表現更是超車家人表現，令人驚嘆。

▲艾薩克超齡就讀紐約大學，成為創校最年輕學生。（翻攝X@TMIHARINI）

艾薩克成長期間，學習能力遠遠超越同齡人士，2016年，時任總統歐巴馬曾親筆寫信讚揚他的卓越表現。2020年，印度一所大學甚至邀請當時年僅7歲的艾薩克到校任教，向眾多成年人講解數學難題，他每年都會應邀到訪3次，與學生們分享他的知識與熱情。

儘管外界對艾薩克的智商感到好奇，但世界最大的高智商組織「門薩國際」表示，由於艾薩克年紀尚輕，必須等到年滿14歲才能接受智商測驗。2024年秋天，艾薩克進入紐約大學，同時攻讀數學和物理學位。據大學發言人透露，在非官方的統計下，艾薩克可能是紐約大學有史以來最年輕的入學新生。

艾薩克希望兩年後取得大學學位，並繼續攻讀碩博士，談到未來的職業生涯，他希望像父親一樣，成為一位數學和物理學教授。



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