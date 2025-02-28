台灣觀光100亮點「3月主打星」高雄接棒登場　集章加碼抽iPhone

▲內門宋江陣迄今已有200多年歷史，成高雄年度的宗教暨文化慶典盛事。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導



觀光署攜手全台22縣市衝刺國旅，「台灣觀光100亮點–環島月月Party」每月輪流由各縣市擔任亮點主打星，3月份由高雄市接棒登場，推出「大港橋愛河灣」等5處觀光亮點，並舉辦「大港開唱」、「內門宋江陣」等活動，祭出集章加碼抽iPhone吸客。

台灣觀光100亮點3月主打星換高雄接棒登場，高雄港都以「內門宋江陣感受高雄在地文化底蘊」為口號，聚焦高雄市內的「大港橋愛河灣」、「旗津燈塔」、「壽山動物園」、「佛陀紀念館」及「旗山老街」等5處觀光亮點，舉辦「大港開唱」、「內門宋江陣」等亮點主題活動。

高雄也釋出食宿遊購行優惠，透過「亮點集時樂」電子集章活動加碼抽出iPhone 16、高雄亮點遊程、高鐵假期高雄自由行一泊二食、高雄好玩卡等獎品，搭配觀光署提供的百萬四季抽好禮，行銷高雄觀光旅遊。

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▲「高雄燈塔」是台灣唯一白色八角形磚造燈塔，也是台灣第一座開放到晚上9點的燈塔園區。（圖／觀光署提供）

觀光署署長周永暉表示，從清代就開始發展的「旗山老街」，以一整排保留下來的巴洛克風格的街屋聞名，老街起點旗山車站是是旗尾線糖鐵唯一留下的日治時期車站，後來改造為糖鐵故事館，紀錄台灣糖業一段輝煌歷史，也成為當地最有人氣的地標。

周永暉指出，今年3月28日至4月5日還有內門宋江陣等活動，慶典期間主要活動有文武陣頭匯演、總舖師饗宴、羅漢門迓佛祖儀式，迄今已有200多年歷史，已成為高雄年度的宗教暨文化慶典盛事，十分值得一起來感受這份在地文化魅力。

觀光署進一步說明，近年高雄最受歡迎的「大港橋愛河灣」一帶成許多活動舉辦場地，港灣兩側的駁二藝術特區每年更舉辦眾多樂迷朝聖的「大港開唱」，今年邁入第16屆，將於3月28日至3月29日舉行。

▲「壽山動物園」也入選「台灣觀光100亮點」。（圖／觀光署提供）

此外，隔岸位在旗津最高點的「高雄燈塔」，是台灣唯一的白色八角形磚造燈塔，也是台灣第一座開放到晚上9點的燈塔園區，旁邊旗后砲台頂端是俯看整個旗津海岸線的最佳賞景點，鄰近還有「壽山動物園」。