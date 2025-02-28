小米發表最快車款SU7 Ultra　售價狂降120萬元！

▲小米SU7 Ultra發表，雷軍親自上陣。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米27日晚間發表新車款SU7 Ultra，並將定價從預售價的81.49萬元人民幣（約366萬元新台幣），降至52.99萬元（約238萬元新台幣）。小米創辦人、董事長兼CEO雷軍在發表會上表示，「我們不覺得高價有面子，而是說這個價值要貴的有道理，要喜歡這輛車的人真的買得起！」

SU7 Ultra是SU7系列中價格最高的一個車款，雷軍在發表會上提到，SU7 Ultra量產車是系列中定位最高端、性能最強的一款車型，比SU7 Max更快也更強。

雷軍指出，SU7 Ultra採用了小米超級三電機系統，搭載小米超級電機V8s，最高轉速達到27200rpm，是小米完全自研的電機，百公里加速號稱僅1.98秒，「像這樣的數字都是以往『千萬級神車』才具備的性能。」

雷軍說，小米SU7 Ultra最大馬力達1548PS，實測最高時速359km/h，「它還可不可以跑得更快呢？目前我們在國內沒有找到合適的測試場地，但它絕對配得上『地表最強四門量產車』。」

對於SU7 Ultra的價格，雷軍提到，過去幾個月他們進行了大量的調研，發現以前喜歡買BBA（Benz、BMW、Audi）的用戶非常渴望擁有小米SU7 Ultra，但是覺得有點小貴，「所以我們在討論的時候，就說我們的使命是『哪怕做豪車，也要讓更多喜歡我們的人買得起！』」

雷軍強調，他相信小米SU7 Ultra將重新定義豪車新標準，未來必須是「性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉、豪華媲美BBA。」