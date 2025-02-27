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雷軍成中國新首富！小米股價連漲創新高

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲小米創辦人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團股價連日大漲，突破58.70港元，再創歷史新高，集團市值一度突破1.4兆港元大關，也令創辦人雷軍的身家大增，超越農夫山泉創辦人鐘睒睒，成為中國大陸的新首富。

根據新浪財經報導，雷軍的總財富估值已接近4400億元人民幣，他對小米持股約24.2%，為他帶來了3412億元人民幣的財富。雷軍在「金山系」的投資也有豐厚回報，金山辦公、金山軟件、金山雲為他貢獻了441億元人民幣的資產。

▼小米汽車。（圖／CFP）

▲▼小米,小米汽車,中國,大陸 。（圖／視覺中國CFP）

雷軍並透過順為資本投資了字節跳動、宇樹科技等獨角獸，以及蔚來汽車、人人車、小鵬汽車，這些投資也為雷軍貢獻了約500億元人民幣的資產。

農夫山泉創辦人鐘睒睒的財富主要來自農夫山泉及萬泰生物，他持有農夫山泉84.4%的股份，市值約3340億元人民幣；同時持有萬泰生物74.23%的股權，市值約651億元，合計財富約為3757億元。

根據富比士（Forbes）去年11月公布的《2024年中國富豪榜》，鐘睒睒連續第四年成為中國首富，身家508億美元；騰訊控股主席馬化騰以468億美元位列第二；字節跳動創始人張一鳴排第三，財富為456億美元。雷軍當時以199億美元的身家排名第十。

▲▼小米,小米汽車,中國,大陸 。（圖／視覺中國CFP）

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