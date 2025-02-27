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馮翊綱「共機繞台非威脅」說法炎上　相聲瓦舍：願犧牲換共機不來

▲影片 25分10秒處。（圖／翻攝百靈果News YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「相聲瓦舍」團長馮翊綱日前接受《百靈果News》訪談表示，他不認為共機繞台是威脅，「這是眼界的問題」，指控是執政者的政治鬥爭行為，此番言論也被炎上。對此，相聲瓦舍透過粉專表示，「相聲瓦舍垮台，共機從此不來，我們願意犧牲」。

馮翊綱在《百靈果News》上談及，他小時候的生長背景，就是像在北韓一樣的台灣長大，當時也不可能在家中說自己是台灣人，課本上也說要做個堂堂正正的中國人。主持人聽到後詢問，「你會不會在北韓時期被洗腦了，認為自己是中國人」，馮翊綱也笑回「非常有可能，非常有可能是這個原因，你知道我現在坦白是這個原因，那就是這個原因」、「真是抱歉，我是在北韓時期被箝制下，被訓練成一個中國人的」。

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主持人詢問，現在台灣的氛圍是吵成一團，其中包含中共的威脅，你可以理解嗎？

對此，馮翊綱說，「我不認為中華人民共和國在威脅什麼，這就是眼界的問題。因為我經常來往兩岸，我不覺得人家在威脅我們耶，怎麼辦？」主持人回「因為共軍就會飛來嘛」。

馮翊綱表示，「什麼時候飛來？什麼時候？誰講的？是誰在講的？」主持人則回「新聞上面講的」。對此，馮翊綱說，「對，新聞是誰在控制的，我們這裡執政的人很想做一些事情，他現在要做的事是把反對他的國會議員（立法委員）罷免掉嘛，就是在搞政治鬥爭」，「政治鬥爭是不斷的，這種顛沛的感覺，國內感覺不安定，連一個國民做廣告講到中國人三個字，都這麼有反應，太奇特的時代了」。

此段畫面曝光後，引起許多網友留言，「真的大開眼界！我朋友在花蓮空軍任職，每天，對，每天國軍都得飛上空跟共軍打招呼，每天飛來新聞還不一定有報」、「真心替國軍感到不甘心」、「我住花蓮，每天聽到的戰機起降越來越頻繁！我真為佳山基地的弟兄感到不值」、「馮翊綱是不是不知道有一個東西叫雷達，是國防部的雷達會告訴大家共機會來，周遭只要有空軍的朋友都知道共機時常擾台，真佩服馮翊綱睜眼說瞎話的能力」。

對此，相聲瓦舍27日也在粉專發文表示，「相聲瓦舍垮台，共機從此不來，我們願意犧牲」，並PO出最新作品《狐說》的購票連結說，「可能是相聲瓦舍最後一個作品…」。

網友看完紛紛留言，「怎麼哏被先講走了」、「狐說什麼！相聲瓦舍永遠不垮，已買票」、「馮老師是懂行銷的哈哈」、「阿綱在測試新的行銷策略還是新段子？看看那個賊笑」。

相聲瓦舍發佈於 2025年2月27日 星期四

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