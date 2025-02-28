雲嘉南地區道安講習委外7業者　無故缺課罰1800...還要扣照

▲▼ 雲嘉南地區道安講習可自由選擇上課時間地點 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

監理新訊息，114年3月1日(違規日)起違規需接受講習者，可自由選擇時間、地點至受委託單位完成講習。民眾亦可透過「道路交通安全講習系統網站」，依照自己需求於講習通知單期限前，選擇適合自己的上課時間及地點，上課時間更便利(假日、夜間)、上課地點更多元(受委託之民營駕訓班、公私立學校、法人或團體皆可講習)，以達即時矯正違規行為效果，避免再違規，提升行車安全，依使用者付費原則，其收費基準將比照目前已辦理之自費講習每小時收取200元。

嘉義區監理所為強化交通安全意識及提升道路安全教育成效，昨（27）日舉辦「道安講習委外業者座談會暨簽約儀式」，邀請轄下雲嘉南地區通過試講及實地查核符合簽約資格業者計有新昇駕訓班、新十全駕訓班、救國團嘉義團委會、大台南駕訓班、長榮駕訓班、日上駕訓班、中國勞安會南科職訓中心共7家業者出席參加。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，道安講習是提升全民交通安全素養的重要途徑，我們期待透過這次合作，能夠提供更具創意與實效的課程內容，並加強民眾的交通安全意識，進一步降低交通事故發生的風險。」感謝參與業者配合，藉助業者既有資源及設備，提供需講習民眾多元選擇，勉勵成為其他業者模範。

溫馨提醒，無正當理由不依規定接受講習者，會有1,800元罰鍰；經再通知參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，將會吊扣其駕駛執照。