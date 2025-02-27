3月起道安講習委外上路「31民間業者加入」　缺課罰1800、扣照　

▲道安講習3月起將委外辦理，監理單位已辦理講師遴選考核。（圖／公路局提供）

記者李姿慧/台北報導

民眾若有酒駕等重大交通違規，或一年內記點滿6點，須到監理單位參加道安講習，公路局今年3月起開放委外辦理道安講習，包括駕訓班、學校或訓練機構等，迄今全台已有31家業者完成簽約，若民眾無故缺席，將開罰1800元，逾期6個月不參加，可扣照6個月。

公路局表示，今年3月1日起，違規經監理機關通知應參加道路交通安全講習者，可自由選擇時間、地點至受委託單位完成講習，經公路局統計，截至2月27日止，全台共有31家業者已與監理所完成簽約。

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此外，現行部分道安講習免費，部分需自費，包括駕駛人1年內記違規記點達6點者，得申請自費參加道安講習，完成講習後扣抵違規點數2點。3月1日起，所有道安講習都要開始收費了，每小時自費200元，在監理站所或受委託單位上課收費都相同，以目前最低3小時課程計算，民眾須付600元。

公路局表示，道路交通安全講習是希望透過交通安全教育，即時導正違規行為，避免違規或事故再次發生，為方便民眾辦理線上預約講習，民眾3月1日起可透過「道路交通安全講習系統」網站選擇上課時間、地點可跨縣市預約參加講習，不僅上課時間更便利，平日、假日、日間、夜間都可預約，上課地點也更多元。若民眾臨時有事須改期，同樣可利用該系統自行取消並重新選擇時間預約參加講習。

公路局提醒，無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，處新台幣1800元罰鍰。經再次通知，逾期6個月以上仍不參加者，其為汽車駕駛人者，吊扣其駕駛執照6個月；其為汽車所有人者，吊扣違規汽車之牌照6個月。