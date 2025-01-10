去年2758人記點滿6點要上道安講習　今年上半年將委外辦理

▲過往到道安講習曾針對酒駕累犯辦理告別式情境交通安全宣教，未來講習將委外辦理。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

汽車駕駛人違規一年內記點滿6點，須自費參加道安講習，去年已有2758人參加講習，公路局表示，目前道安講習作業正規劃委外辦理，預計今年上半年正式公告，未來民眾將可選擇適合自己的上課時間地點，若無正當理由未依規參加將可罰1800元。

公路局表示，113年7月1日起，汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點者，可透過「道路交通安全講習系統網站」自行線上預約申請自費參加道路交通安全講習，統計至113年底，已有2,758人透過該網站申請至監理所站完成講習，民眾可透過該平台點選適合場次及時間規劃上課日期，經統計半年來，平均滿意度90.47%。

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公路局監理組長魏武盛表示，由於《道路交通管理處罰條例》修法授權道安講習得委託公私立機構、法人或團體辦理，考量法源已有授權，民間多元量能可以增加便利性，監理單位也可以做更核心的業務，譬如督導等，因此今年將規劃道安講習將委外辦理，今年上半年將正式公告，未來民眾講習上課時間及地點將多元化，由民眾可依自己時間、地點自行選擇講習日期，講習每小時自費200元。

根據規定，有意願申請辦理道安講習之委託訓練機構，將可依規定向所轄監理所站提交計畫書，各監理所站將邀集專家學者組成評核小組，針對講師遴選及訓練、講習地點、設備及保險、班別、開班人數及講習時間等項目進行實體審查，並要求講師定期回訓。

公路局說明，未來道安講習委外辦理後，民眾可透過「道路交通安全講習系統網站」，依照自己需求於講習通知單期限前，選擇適合自己的上課時間及地點，上課時間更便利，包括假日、夜間，另上課地點更多元，受委託之民營駕訓班、公私立學校、法人或團體皆可講習，以達即時矯正違規行為效果，避免再違規，提升行車安全。

此外，公路局也提醒，無正當理由不依規定接受道路交通安全講習，將會處新臺幣1,800元，請違規駕駛人或汽車所有人應依限參加講習。