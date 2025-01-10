　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去年2758人記點滿6點要上道安講習　今年上半年將委外辦理

▲台南市警局特別協同台南監理站等單位，帶領著數名需接受道安講習的酒後駕車累犯學員，前往市立殯葬管理所，進行交通安全情境式宣教。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲過往到道安講習曾針對酒駕累犯辦理告別式情境交通安全宣教，未來講習將委外辦理。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

汽車駕駛人違規一年內記點滿6點，須自費參加道安講習，去年已有2758人參加講習，公路局表示，目前道安講習作業正規劃委外辦理，預計今年上半年正式公告，未來民眾將可選擇適合自己的上課時間地點，若無正當理由未依規參加將可罰1800元。

公路局表示，113年7月1日起，汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點者，可透過「道路交通安全講習系統網站」自行線上預約申請自費參加道路交通安全講習，統計至113年底，已有2,758人透過該網站申請至監理所站完成講習，民眾可透過該平台點選適合場次及時間規劃上課日期，經統計半年來，平均滿意度90.47%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局監理組長魏武盛表示，由於《道路交通管理處罰條例》修法授權道安講習得委託公私立機構、法人或團體辦理，考量法源已有授權，民間多元量能可以增加便利性，監理單位也可以做更核心的業務，譬如督導等，因此今年將規劃道安講習將委外辦理，今年上半年將正式公告，未來民眾講習上課時間及地點將多元化，由民眾可依自己時間、地點自行選擇講習日期，講習每小時自費200元。

根據規定，有意願申請辦理道安講習之委託訓練機構，將可依規定向所轄監理所站提交計畫書，各監理所站將邀集專家學者組成評核小組，針對講師遴選及訓練、講習地點、設備及保險、班別、開班人數及講習時間等項目進行實體審查，並要求講師定期回訓。

公路局說明，未來道安講習委外辦理後，民眾可透過「道路交通安全講習系統網站」，依照自己需求於講習通知單期限前，選擇適合自己的上課時間及地點，上課時間更便利，包括假日、夜間，另上課地點更多元，受委託之民營駕訓班、公私立學校、法人或團體皆可講習，以達即時矯正違規行為效果，避免再違規，提升行車安全。

此外，公路局也提醒，無正當理由不依規定接受道路交通安全講習，將會處新臺幣1,800元，請違規駕駛人或汽車所有人應依限參加講習。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
龍年加持無效！2024新生兒再創新低　比虎年還少
快訊／日本女大生「狂揮鐵鎚砸人」！校園隨機攻擊　至少8傷
快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡
快訊／台塑四寶2024營運逆風　年終開獎
鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵　虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦
快訊／62票反對、51票贊成！藍白聯手再贏表決
鬼鬼2年前凍卵！突爆未婚生女　姚黛瑋曝：完全不意外
抓到了！PO文稱「北榮麻疹大流行」　1男遭逮送辦
拍到「寂靜星系熄火」　台大揭密：可能有超大黑洞
輝達總部選台電南港土地、一殯舊址？　郭智輝：大家都猜錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳「停賣幸福餐盒」是藍白砍預算所致　事實查核中心澄清了

200萬卡友注意！好市多「好多金快折抵」　她曝期限：點數直接歸0

爆料慈濟盜圖　苦苓點出5個現實面：畫家比作家辛苦

麻疹群聚19例「侷限在醫院」　莊人祥曝擴散關鍵：患者曾轉病房

去年2758人記點滿6點要上道安講習　今年上半年將委外辦理

史上最久！中台灣元宵燈會登場　5萬小提燈2／8起免費發放

在美國看診「10天噴500萬」　醫曝台灣500元解決：CP值高非常多

有人溺水快救！傳鱷魚學人「設抓交替陷阱？」　影片瘋傳

麻疹再爆3例！護理師、陪病者中招　醫院群聚累積19人染病

8歲女童罹腎重病徘徊鬼門關　父生日接器捐通知哭了：最棒禮物

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

網傳「停賣幸福餐盒」是藍白砍預算所致　事實查核中心澄清了

200萬卡友注意！好市多「好多金快折抵」　她曝期限：點數直接歸0

爆料慈濟盜圖　苦苓點出5個現實面：畫家比作家辛苦

麻疹群聚19例「侷限在醫院」　莊人祥曝擴散關鍵：患者曾轉病房

去年2758人記點滿6點要上道安講習　今年上半年將委外辦理

史上最久！中台灣元宵燈會登場　5萬小提燈2／8起免費發放

在美國看診「10天噴500萬」　醫曝台灣500元解決：CP值高非常多

有人溺水快救！傳鱷魚學人「設抓交替陷阱？」　影片瘋傳

麻疹再爆3例！護理師、陪病者中招　醫院群聚累積19人染病

8歲女童罹腎重病徘徊鬼門關　父生日接器捐通知哭了：最棒禮物

蘋果推「平價版」 iPhone　鄭州富士康急招工最高月薪3.9萬台幣

LINE Pay 2024年營收近63億年增逾3成　創歷年新高

赴宴88會館？黃國昌曾要柯文哲「說清楚」　他酸：如今卻端走民眾黨

涉嫌蓄意縱火！　洛杉磯1男遭逮捕

快訊／日本女大生「狂揮鐵鎚砸人」！校園隨機攻擊　至少8傷

以為野火不會燒過來　82歲翁堅持不撤「一睡不醒」死在床上

寶佳機構再進軍14期　拿下同業洲際段700坪土地

快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡

夏普旗艦新機AQUOS R9 Pro突襲上市　主打業界最大感光元件

快訊／三重資源回收廠大火「黑煙竄天」　消防局急喊：緊閉門窗

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

人妻發現「老公私房錢200萬」：錢都我在管　網揭恐怖真相

麻疹再爆3例！護理師、陪病者中招　醫院群聚累積19例

淡定租屋哥全家花323元　爽中千萬好宅

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

不是魚骨！他吃蒸魚超怕1暗器掀共鳴

買刮刮樂「先問ChatGPT」　大票實測驚：超扯

今晨7.9℃　13縣市凍爆不到10度！今明會更冷

更多熱門

相關新聞

偽造車牌大降61%　電商下架假車牌704件

偽造車牌大降61%　電商下架假車牌704件

為全面防堵偽造車牌，公路局與相關單位跨機關聯手打擊偽造號牌不法行為出現成效，根據公路局最新統計，使用偽造號牌案件高峰為113年8月計261件，經執行跨機關精進作為，舉發件數逐月下降，至113年12月則降為101件，大幅下降61%，其中網路下架假車牌704件。

公路局稽查「iRent過度蒐集個資」　業者承諾：即起關閉上傳分享

公路局稽查「iRent過度蒐集個資」　業者承諾：即起關閉上傳分享

國旅衰退「武陵櫻花季2/8開跑」管制縮短16天　228連假首度高乘載

國旅衰退「武陵櫻花季2/8開跑」管制縮短16天　228連假首度高乘載

淡水母子騎車遭撞飛1歲嬰見血　肇事男竟掛假牌上路還無照闖紅燈

淡水母子騎車遭撞飛1歲嬰見血　肇事男竟掛假牌上路還無照闖紅燈

又有詐騙新手法「Email催繳交通罰款」　公路局：勿點連結

又有詐騙新手法「Email催繳交通罰款」　公路局：勿點連結

關鍵字：

道安講習違規記點公路局委外

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面