全台首創！　台東縣府推動職場托育

▲台東縣府帶頭推動職場托育。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動育兒友善職場環境，首創由公部門設置的職場保母托育設施「社會處職場保母托育空間」，27日正式啟用。該空間將提供社會處及附屬單位社工及相關工作人員孩童使用，減輕員工育兒負擔，為台東職場托育提供新模式。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府近年來積極推動育兒友善政策，包括婚後孕前健檢補助、新生兒罕病篩檢、免費到宅育兒指導等，並透過類公共化托育政策，確保公私托育費用一致。這些措施使台東成為全國唯一連續三年新生兒人數正成長的縣市。去年縣府推出定點臨時托育服務，今年則率先示範，在社會處內設置「職場保母」托育空間，提供完善托育設備，可收托4名0至6歲嬰幼兒，展現對職場托育的重視。

台東縣社會處指出，現代雙薪家庭與托育需求日增，然而企業或機構設置附設托嬰中心的條件嚴格，除了樓層限制，空間至少需達45坪以收托20名嬰幼兒。職場保母托育模式則可利用10坪空間，經保母媒合後，提供4名員工子女托育服務。社會處率先設置托育空間，內部設備包括冰箱、電鍋、消毒鍋、嬰兒床、定溫調乳器等，希望鼓勵企業與公部門共同推動職場托育新模式。

社會處長陳淑蘭表示，育兒友善政策不僅能協助員工平衡工作與家庭，還能提升企業競爭力。企業設置相關托育設施，可依勞動部規定申請補助，例如：員工哺乳室每案最高補助2萬元、新建托兒設施每案最高500萬元、設施改善每年最高50萬元，以及雇主辦理居家式托育或提供托兒津貼每年最高補助60萬元。相關補助申請每年分兩期，符合資格的事業單位可透過勞動部《企業托兒與哺乳室資訊網》（https://childcare.mol.gov.tw）進行線上或書面申請。