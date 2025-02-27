香港爆首例「B病毒」身亡！37歲男「遭猴子咬傷」確診時已病危

▲男子被野生猴子咬傷後染病。（圖／翻攝香港漁護署）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名37歲男子去年2月底被猴子咬傷後身體不適，確診感染「B病毒」住院治療。香港衛生防護中心27日證實，男子已於去年6月18日病逝。

香港衛生防護中心最新一期的《傳染病直擊》中回顧了去年香港的傳染病案例，提到一名37歲男子去年2月底在金山郊野公園被猴子咬傷後，出現發燒及神智不清等症狀，送醫後確診「B病毒腦炎」。

《傳染病直擊》中提到，男子過去健康狀況良好，去年2月底被咬傷後沒有立刻就醫，而是直到3月21日出現嚴重不適，才經急診室入住加護病房，當下情況就已經非常危急。

《傳染病直擊》中也證實，男子6月17日出現休克，隔天（18日）病逝。

香港衛生防護中心指出，發現第一例之後，去年4月5日就將B病毒感染列入監察名單，也提醒民眾B病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，受感染者初期會出現類似流感的症狀，並可能演變成中樞神經系統感染。

根據《香港電台》先前的報導，香港感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，「B病毒」在獼猴之間很常見，嚴重性不高，很多時只有輕微，甚至無症狀。

林緯遜指出，人類很少感染B病毒，但感染的話會非常嚴重，不經任何治療死亡率可高達80%，「病毒有機會進入人體的中樞神經系統，對腦部及脊椎神經造成相當大破壞。」

根據台灣疾管署的資料，B病毒是一種會造成人類中樞神經系統疾病的人畜共通傳染病原體，人類很少有感染這種病毒的案例，可是一旦感染後，死亡率超過70%。

疾管署的資料提到，該病毒主要經感染病毒的猴子咬傷，或皮膚、粘膜暴露在猴子唾液，或實驗室操作過程中遭受感染。

B病毒的症狀包含發燒、頭痛、外傷部位周邊出現水泡或潰瘍，以及嘔吐、神智不清、腦炎、中樞神經症狀等。