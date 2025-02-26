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香港全體公務員凍薪！計劃削減一萬個職位

▲▼香港財政司司長陳茂波。（圖／路透社）

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府去年財政赤字超出預期近一倍，香港財政司長陳茂波26日在最新一份的《財政預算案》中宣布，包含特首在內的所有公務員全面凍薪，並在本屆政府任期內削減約一萬個職位。

陳茂波提到，政府提出在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員，一致凍薪，包含行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。

▲▼香港中環。（圖／路透社）

陳茂波表示，會加大力度控制政府經營開支，指示所有政策局及部門進一步審視資源分配和工作優次，並通過整合內部資源、精簡程序及善用科技，以更具成本效益的方式為民眾提供服務。

陳茂波指出，因應削減開支及優化人力資源運用，公務員編制在2026/27及2027/28年度，每年分別減2%，預計至2027年4月1日，在本屆政府任期內將削減約一萬個職位。

陳茂波強調，會加大「資源效率優化計劃」的力度，在不影響綜援及公共福利金以及法定開支前提下，2025/26年度節省政府經常開支的幅度，將由原來1%增加至2%，並延續兩年至2027/28年度。

▲▼香港股市,港股,港元。（圖／路透社）

陳茂波解釋，連同2024/25年度1%的減幅，累計的削減幅度為7%，以2023/24年度經常開支為基礎，每年分別節省約39億元、117億元、195億元及273億元的政府經常開支。

根據香港政府原先的預估，2024/25年度的財政赤字約為481億港元，但最終的數字卻高達872億港元，高出將近一倍。香港近年房市慘淡，嚴重影響政府地價收入，原先預估2024/25年度的地價收入將有330億港元，但最終僅有135億港元，成為財政赤字飆高的一大主因。

▲▼香港財政司司長陳茂波。（圖／路透社）

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