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違法準備充分！　管碧玲揭中資「千面船」破壞海纜躲查緝手法

▲▼管碧玲揭發中資船隻偽造身份手段。（圖／取自管碧玲臉書）

▲管碧玲揭發中資船隻偽造身份手段。（圖／取自管碧玲臉書）

記者陳家祥／台北報導

近期海纜斷裂事故頻繁，昨又傳出有中資背景的多國籍貨輪宏泰58疑似故意拋錨，破壞台澎第三海纜。對此，海委會主委管碧玲說，該船的名字從「宏泰168」、「宏泰58」再到「善美7」，透過活動鐵板在船舷「插卡／換卡」變換，該船違法的準備這麼充分，滯留海上所為何事？此外，船長曾用假證件入境被查獲，現在這位掩飾違法企圖昭然若揭的「千面船」船長，進來斷我國海纜，期盼院檢支持，能不讓中國利用台灣的民主法治傷害台灣。

「不能讓中國利用台灣的民主法治傷害台灣！」針對又有中資船隻破壞我國海纜，海委會主委管碧玲說，這次斷纜嫌疑船船長的羈押，感謝法院支持海巡署執法，非常需要法院的支持，否則就會成為夾心餅乾。

管碧玲以過去震驚社會一時的澳洲龍蝦走私案為例，過去海巡被要求若要認定海上走私，必須要有海上交易的直接證據，「那是海巡做不到的」，因為在雷達偵蒐範圍外的海域交易，不是海巡可以監控得到；而且海上不比陸地，不像警車一開馬上就到。

管碧玲直言，一噸一噸的活龍蝦，從安檢所載出去無人島，然後空船回來，說是去放生、說是去當魚餌，以謊言挑戰公權力，不就是賭我們無法證明是走私？類案海巡以違反「海關緝私條例」移送，協調關務署成功裁罰，至今近兩年了，還在行政訴訟纏鬥之中。

接著管碧玲再舉例，農曆年前幾天，海巡移送了5個案，涉及的是近300噸烏魚走私進口。300噸烏魚，已經有相關單位認定為非自行捕獲，但是，是不是到院、檢司法程序會被以走私罪嫌接受？也還在未定之天。

另外，中國「華益9號」抽砂船在今年4月26日，泡在水裡滿3年了，海巡署還在等法院5月開庭審理之中，心裡七上八下，如果法院不支持，船怎麼還？要怎麼賠償？公權力要怎麼伸張？

管碧玲坦言，擔心不是沒有道理，因為沒收抽砂船的過程，曾經被二審法院判決撤銷沒收，我在2023年12月推動修法，修法後適用新法，才經高院於2024年4月23日發回更審，也快1年了。

「華益9號」3年、龍蝦走私2年，都還在纏鬥，那麼，烏魚走私呢？斷纜的「宏泰」呢？管碧玲說，台灣是民主法治國家，「我們捍衛民主，但是，海巡在捍衛民主的同時，也在迎戰中國利用民主傷害台灣。這個戰爭，海巡非常需要院檢司法力量的支持」。

管碧玲指出，「宏泰168」又名「宏泰58」又再名「善美7」，名字是用活動鐵板在船舷「插卡／換卡」來的，一不小心，說不定還插出「Hong 美7」？中文、英文隨他「插卡」；船艏、船尾任他取名，如此行徑，除了掩飾違法，還有什麼邏輯可以解釋？

管碧玲直言，該船違法的準備這麼充分，到底滯留海上何為？何以7次廣播不予回應？斷纜是不是故意？偵查、判決，都挑戰檢方院方的智慧；而海巡堅定執法之後，還懸在空中，要看院檢是否支持。

管碧玲表示，這艘船的船長，曾經用假證件（護照、海員證）入境被查獲，現在，當掩飾違法的企圖昭然若揭的「千面船」船長，進來斷我國海纜，感謝檢方支持詳查聲請羈押，也謝謝院方支持准予羈押禁見，海巡的努力，需要的就是司法的支持；未來，海巡署也勇於繼續奮戰。

▲▼管碧玲揭發中資船隻偽造身份手段。（圖／取自管碧玲臉書）

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